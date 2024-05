“¡Eres un pendejo, idiota!”: Canelo Álvarez y De la Hoya casi se agarran a trompadas en la presentación de la pelea con Munguía; mirá el video

La estrella del boxeo mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez aseguró este miércoles que vencerá "contundentemente" a su compatriota Jaime Munguía, durante una tensa rueda de prensa en la que se encaró con su antiguo promotor Oscar De la Hoya.

El veterano Álvarez expondrá el sábado (21:00 de Uruguay, ESPN y Star+) en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) sus cuatro cinturones del peso supermediano (168 libras - 76,2 kg) frente al imbatido Munguía, seis años más joven.

"Me siento mejor que nunca y estoy listo para esta pelea (...) Estoy contento de presentar este combate entre dos mexicanos peleando por primera vez por los cuatro títulos", afirmó 'Canelo' en la conferencia del miércoles en el hotel casino MGM Grand de la capital del juego.

EFE

Canelo y De la Hoya cuando se llevaban bien

El púgil de Guadalajara, de 33 años, volvió a expresar su respeto hacia el aspirante, de 27, pero se mostró confiado en su mayor "experiencia y talento" para tumbar al primer compatriota con el que pelea desde su triunfo ante Julio César Chávez Jr. en 2017.

"Por supuesto él tiene poder. Es un buen boxeador, me gusta su estilo (...) No sé si es más joven o más viejo que yo. Pero yo soy Canelo y no me importa", sostuvo.

"Vamos a ganar contundentemente, a eso venimos. Que todo el mundo disfrute y que sea una fiesta mexicana", sentenció Álvarez sobre la pelea, que se celebra en el marco de las festividades mexicanas del 5 de Mayo.

Oscar dela Hoya wastes no time disrespecting Canelo at the final press conference. #CaneloMunguia



Watch now: https://t.co/j02rZGbrUB pic.twitter.com/BHaPtZqmM8 — Premier Boxing Champions (@premierboxing) May 1, 2024

Desde el otro lado de la mesa, Munguía minimizó su menor presencia en los grandes escenarios y recalcó que su respeto por el actual ídolo del boxeo mexicano "se termina arriba del ring".

"Yo no he tenido experiencia con grandes nombres, pero lo que tengo y dónde he llegado me lo he ganado a pulso", subrayó el púgil de Tijuana. "Me gusta que venga con la mentalidad de ganarme y de noquearme, pero yo voy con la misma mentalidad".

Canelo acusó a De la Hoya de "robar a los boxeadores"

El ambiente de respeto entre ambos contendientes se rompió con un enfrentamiento verbal sobre el escenario entre 'Canelo' y su expromotor, el antiguo campeón mundial Oscar de la Hoya, al que acusó de robar a sus representados.

"Parece que le cuesta recordar quién le ayudó a convertirse en una verdadera estrella global", dijo en su intervención De la Hoya, promotor ahora de Munguía con su compañía Golden Boy.

"No tengo más que respeto por Canelo, su récord como peleador habla por sí mismo. Pero estos meses se ha dedicado más a insultarme que a promocionar esta pelea", afirmó. "Golden Boy construyó a Canelo Álvarez, punto. Respeta mi nombre".

El boxeador mexicano interrumpió en ese momento con insultos el discurso de De la Hoya y se levantó para encararlo, mientras varias personas se interponían entre ambos.

“Tienen que escribirle lo que tiene que decir este puto”, insultó Canelo. “¡Eres un pendejo, idiota!”, le gritó.

"Para este imbécil que tengo aquí, que no se le olvide que yo ya vine a Estados Unidos siendo el Canelo y qué él sólo lucró con mi nombre", clamó el mexicano, que colaboró durante más de una década con Golden Boy hasta su sonada ruptura en 2020.

"Lo único que hace es ser una lacra en el boxeo, robarle a los boxeadores", le espetó. "Si yo no hubiera metido a mis abogados, me robas".

'Canelo' suma hasta ahora tres defensas exitosas de sus cinturones de la OMB (Organización Mundial de Boxeo), AMB (Asociación Mundial), CMB (Consejo Mundial) y FIB (Federación Internacional).

Con su última victoria, en septiembre, ante Jermell Charlo, el mexicano llegó a los 60 triunfos (39 por nocáut) con 2 empates y 2 derrotas mientras Munguía está invicto en los 43 combates de su carrera, 34 de ellos saldados por la vía rápida.

Con base en AFP