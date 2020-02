Estalló Forlán con el arbitraje: “a ver si nos ponemos un poquito las pilas”

Dos fechas del Apertura y estalló Diego Forlán. El penal que sancionó Daniel Fedorczuk a favor de Defensor Sporting, que significó el triunfo violeta ante Peñarol en el Franzini, generó bronca en el entrenador aurinegro.

“Si vio penal y lo cobró, lo felicito, pero que también cobren los nuestros. Vamos a ponernos un poquito las pilas”, dijo Forlán en torno molesto al atender a los medios de prensa a la salida del escenario del Parque Rodó.

Posteriormente el entrenador aurinegro hizo referencia a la acción del penal.

“Es fútbol, lamentablemente a último momento, habrá que verla, de nuestro lado no pareció, pareció buen quite de Gaby (Gabriel Rojas). Lo único que puede quedar es la bronca que los que son penales nuestros que los cobren. La situación de Xisco (en referencia al choque del golero violeta en el segundo tiempo), el fin de semana pasado donde hubo penales, lo mismo. Por lo menos los nuestros cóbrenlos porque terminan siendo faltas muy claras para nosotros y por eso tenemos bronca”.

Consultado sobre la actuación del arbitraje de Fedorczuk, el entrenador mirasol respondió: “En general, obviamente el arbitraje es polémico en todos lados. No sé si fue, no me dio la sensación, el hincha tiene sentimientos, a mí me dio la sensación de que Gaby la quita bien. Ahora también digo que si hay claras nuestras que las cobren. Si fue penal ese y lo cobró, lo felicito. Pero a Xisco se ve claramente que el golero disputa la pelota y se lo llevan puesto. El otro día lo mismo va a disputar la pelota y termina en el piso. A ver si nos ponemos todos un poquito las pilas”.

Forlán concluyó diciendo: “Si miras las situaciones claras no fue con los cambios que ganó el partido Defensor. Ganó el partido con las pocas situaciones que tuvo, tuvo un poco el control en 10 minutos luego del empate. Es fútbol, nosotros tenemos que convertir, gana el que convierte”.

La felicidad de Orfila

Por su parte el técnico de Defensor Sporting, Alejandro Orfila, expresó sobre el triunfo de su equipo.

“Contento por el desempeño del equipo que por momentos salió bien, en otras no como pensábamos pero lo importante fue la convicción de salir a ganar no importa quién tengamos enfrente sino ir a la búsqueda de la victoria”.

Consultado sobre lo que habló en el entretiempo, el DT expresó: “Ellos nos estaban ganando cuando nos obligaban a replegarnos en el fondo la espalda de Gonzalo Napoli y tratamos de solucionar y lo otro era que Xisco se volcaba sobre el lado de González sabiendo que tenía diferencia de altura. Nosotros tenemos una forma de jugar, de proponer ataque y verticalidad. Salió un partido muy atractivo”.

Sobre los cambios analizó: “En el caso de Albín tratar de tener más precisión en los últimos metros sabiendo que Peñarol estaba replegado porque estaba ganado el partido. Busqué tener un poco de precisión. Y el caso de Milan tener un refresco de delantero”.

Sobre los penales Orfila dijo que tiene por norma dejar que resuelvan los propios jugadores el ejecutante.

“Yo dejo que decidan ellos en el campo de juego porque el penal requiere de temple y valentía, sin que ellos se peleen los dejo que ellos decidan”.

El autor del gol, Facundo Milan, reveló que: “cuando me hicieron el penal tomé la pelota y le dije a Cardaccio que le quería pegar yo y me dijo que si quería que lo pateara”.

El técnico Orfila concluyó diciendo sobre el arbitraje: “Jamás hablo del tema arbitraje, me ha tocado ganar con decisiones arbitrales, me ha tocado perder pero no hablo, trato de enfocarme en mi equipo”.