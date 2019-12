Este golazo de De Arrascaeta fue elegido como el mejor del Brasileirão

E o autor do gol mais bonito do Brasileirão 2019 é... Parabéns, @GiorgiandeA! Foram milhares de votos na disputa. A bike do Arraxxxca está eternizada e o craque do @Flamengo será premiado na segunda-feira, no Prêmio Brasileirão! Alô, @FIFAcom! Digno de #Puskas, hein... ⚽️🚴‍♂️ pic.twitter.com/O7DpI7k017