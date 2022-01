Federico Valverde: "Alonso demuestra unas ganas y un hambre que nos contagian"

Los jugadores de la selección uruguaya comenzaron a llegar durante el fin de semana y este lunes por la mañana continuaban arribando al aeropuerto de Carrasco. Federico Valverde, Sebastián Coates, Darwin Núñez y Diego Rossi lo hicieron en la misma tanda y dialogaron con los periodistas a la salida de la terminal.

Valverde expresó que pese a la salida de Óscar Tabárez nunca perdieron la ilusión ni las ganas: "Todo lo que pasó fue un dolor grande, yo que venía de chiquito con el Maestro, pero estamos acá para revertir la situación y conseguir el objetivo de ir al Mundial", señaló.

El debut de Pajarito Valverde en Uruguay

El jugador de Real Madrid contó que en las últimas semanas habló mucho con el nuevo técnico celeste, Diego Alonso: "Me contó las ideas que tenía, demuestra unas ganas y un hambre que nos contagia mucho".

Valverde también recordó su debut en la selección mayor, el 5 de setiembre de 2017 en Asunción frente a Paraguay, con un gol incluído: "Aquel día fue histórico para mí, no lo voy a olvidar jamás. Ahora hay que pelear por el mismo objetivo, lo pasado pasado, nos quedan cuatro partidos".

Sebastián Coates dijo que llegó a Montevideo con la ilusión de siempre y en este caso de "poder conocer otros métodos de trabajo". "Vamos a ver, con esas ganas de volver a entrenar y estar con los compañeros", dijo.

AFP

Seba Coates

Contó que habló con Darío Rodríguez, asistente técnico: "Hablé con Darío, una charla para comenzar a hablar, de ponerse a las ordenes por cualquier cosa en caso del cuerpo técnico, nos veremos no para enfrentarnos sino por otra cosa".

El goleador Darwin Núñez también habló al llegar a Carrasco: "Contento de estar acá, son dos partidos difíciles, no está siendo fácil pero venimos con la expectativa de ganar y salir adelante y llevarnos los seis puntos".

pool afp efe ap

Darwin Núñez

Sobre su charla con el entrenador celeste señaló: "Diego me llamó pero no me dijo nada de jugar, me preguntó cómo estaba, cómo estaba mi hijo, hablamos esas cositas. Ahora me dijo que venga y que siguiera haciendo las cosas bien para ver si tengo la posibilidad de tener minutos en la selección".