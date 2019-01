Federer se fue de pie de Australia

Aún con la eliminación a flor de piel, Roger Federer se sentó en la conferencia de prensa con una llamativa sobriedad. “No siento que sea necesario volver a tener un largo descanso. Voy a jugar Roland Garros”, confirmó. “Estoy en un punto de mi carrera en el que quiero divertirme. El año pasado me lo perdí y fue una buena decisión no hacerlo, y el año anterior me lesioné. Quería hacerlo de nuevo, tal vez no tenga otra gran oportunidad”, confesó.

Escasos minutos antes había perdido la corona del Abierto de Australia. Y lejos de estar de duelo, felicitó y alabó a su rival.

El suizo, número 3 del ranking mundial, quien aterrizó en Melbourne como vigente campeón, cayó eliminado en octavos de final ante la inspiración del joven griego Stefanos Tsitsipas (14º cabeza de serie) por 6-7(11), 7-6(3), 7-5, 7-6(5).

La derrota de Federer llegó tras la del croata Marin Cilic, finalista ante el suizo el año pasado, que cayó en cinco sets ante el español Roberto Bautista-Agut.

Este resultado de Federer le hará descender, como mínimo, a la sexta posición en la lista ATP el lunes de la semana próxima.

Un motivado Tsitsipas, alentado por una importante presencia de público griego, se encargó de interrumpir el camino del tenista de Basilea hacia el que hubiera sido su centésimo título como profesional.

El joven, quien fue derrotado por Federer en la reciente Copa Hopman, se recuperó tras ceder el primer parcial en un largo desempate y certificó, por primera vez en su carrera, el pase a los cuartos de final de un Grand Slam.

Por su parte, el suizo solo pudo llegar a los octavos de final después de que sus últimas dos actuaciones en Melbourne Park fueran inmejorables tras conseguir el título en ambos años.

Tras la sorpresa vivida en el último partido del cuadro masculino disputado durante la jornada del domingo, el español Rafael Nadal (número 2) no repetirá un duelo contra su eterno rival Federer, con el que disputó la última final a orillas del Yarra en 2017.

Tsitsipas se medirá con Bautista-Agut por un lugar en las semifinales.

“Es una leyenda, le sigo desde que tenía seis años. No puedo describir esta sensación”, dijo el griego en la pista durante la tradicional entrevista con el ganador, esta vez con John McEnroe como interlocutor.

“Cada partido rompo un par de championes, creo que verán muchas veces esta situación”, agregó Stefanos.

“Jugué un partido con mucha agresividad, sin saber lo que podía pasar, pero presionándolo mucho. Mostré un gran espíritu de lucha y determinación”, dijo el ganador, quien mostró su admiración por McEnroe.

“Tú me inspiraste acercándome a la red y siendo agresivo, y creo que este juego hay que mantenerlo porque lo hace más interesante”, dijo Tstisipas haciendo las delicias de McEnroe.

El suizo aseguró que Tsitsipas tiene todos los ingredientes para dar “el paso definitivo hacia el siguiente nivel”, y además anunció, tras ser derrotado por el jugador griego en el Abierto de Australia, que este año va a disputar el torneo de Roland Garros.

“Hizo un excelente trabajo en el último año y medio, y consiguió ganarle a Novak (Djokovic), (Kevin) Anderson y esta noche a mí. Eso es lo que necesitas para avanzar al siguiente nivel”, comentó el suizo.

Los cuartos de final se completaban con los duelos entre Alexander Zverev-Milos Raonic, Novak Djokovic-Daniil Medvedev, Pablo Carreño-Kei Nishikori y Borna Coric-Lucas Pouille.

En la rama femenina cayeron eliminadas Maria Sharapova contra la local Ashleigh Barty y la número 2 Angelique Kerber contra Danielle Collins.

“Sé que cuando juego mi juego, puedo estar a la altura de las mejores”, declaró después Barty quien se metió por primera vez en cuartos de final de un Grande donde se medirá con Petra Kvitova. (EFE)