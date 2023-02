Federico Valverde dio una clase en defensa de Vinicius, acosado por los racistas

El brasileño Vinicius, delantero de Real Madrid y de la selección de su país, es víctima permanente de insultos racistas de parte de los hinchas de los equipos rivales en la liga española.

LaLiga aseguró en un comunicado que investigará los insultos que recibió Vinicius durante el encuentro ante el Mallorca el domingo pasado y tratará de encontrar a los responsables.

Mientras tanto, el uruguayo Federico Valverde salió en defensa de su compañero, durante una conferencia de prensa en vísperas al partido de Real Madrid por el Mundial del clubes, este miércoles a la hora 16 contra el Al Ahly de Egipto.

EFE / Juanjo Martín

Vinicius y Valverde durante un entrenamiento

Sobre Vinicius, Valverde expresó: "Me parece una persona increíble, una persona que tiene muchísimos valores, dentro del campo es diferente, trata de disfrutar el fútbol a su forma, muchos brasileños son alegres, divertidos, hay que respetarlos. A veces cuando se hacen muchas faltas a determinado jugador es parte del fútbol, como compañeros lo tenemos que defender donde sea", dijo el uruguayo.

Luego ingresó en el tema de los insultos: "Ya cuando se habla de racismo, cuando se habla de la afición que le tiene tanta bronca a un jugador que no deja de tener 22 años, al fin y al cabo no se está pensando en eso, que no deja de ser una persona que puede tener problemas en casa, y puede ser cualquier hijo de cualquier aficionado que esté en las gradas. Entonces hay que pensar un poco más, respetarlo un poco más. El folclore del fútbol es ir a apoyar a tu equipo, pero ya cuando se habla de muchos problemas en contra de un jugador, deben de tener muchos problemas en casa y se la agarran con un joven que disfruta del fútbol a su forma y merece respeto", expresó.