Felipe Carballo la rompió en el clásico: ¿Tiene lugar en la selección uruguaya?

Dos días después de que Diego Alonso reservara a 41 jugadores para los amistosos de la selección de setiembre (el 23 ante Irán y el 27 contra Canadá) y que su nombre no fuera incluido, Felipe Carballo fue una de las figura en el clásico que Nacional jugó frente a Peñarol.

El domingo, en el Parque Central, el volante tricolor de 25 años, no hizo más que confirmar su gran momento.

El propio futbolista lo reconoció en entrevistas que brindó esta semana: “A nivel personal es de mis mejores años, aunque hay diferentes formas de evaluar los años futbolísticos”, expresó.

José Fuentes, el presidente del club, los compañeros del plantel y los hinchas albos, piden a Carballo para la selección. Luego del clásico las redes sociales se llenaron de solicitudes para el entrenador de la celeste.

El golero Martín Rodríguez comentó: “No podés jugar tanto Carballo, todos estamos esperando un llamado del Tornado para vos”, mientras que Diego “Torito” Rodríguez lo calificó como “el mejor volante del fútbol uruguayo”.

Instagram

Carballo y Kevin Dawson durante el último clásico

Fuentes expresó públicamente su sorpresa porque Carballo no fue reservado.

Álvaro “Tata” González también elogió días atrás a Carballo en un medio argentino: “Acá hay algunos volantes muy interesantes. En Nacional está Felipe Carballo que tiene ida y vuelta, tiene gol y es muy táctico también. Es un jugador muy parejo, que rinde y hace jugar a sus compañeros; a mi me gusta mucho”, dijo el exjugador de la selección, de Nacional y de Boca.

Sin embargo, Carballo nunca fue convocado para jugar en la selección. Ni antes con Óscar Washington Tabárez ni ahora con Alonso.

Nacional, Sevilla y Nacional

Felipe, hijo del ex preparador físico tricolor Javier Carballo, fue ascendido al plantel principal de Nacional por Gustavo Munúa en la temporada 2015/2016. Debutó con 19 años y rápidamente se ganó un lugar en el equipo titular.

En el segundo semestre de 2016 tuvo pocas oportunidades con Martín Lasarte durante el Uruguayo Especial (apenas jugó 7 minutos) y luego sumó cinco partidos entre Apertura y Copa Libertadores de 2017.

En julio de ese año Nacional transfirió el 80% de su ficha al Sevilla por un valor de U$ 1.500.000. Se fue después de jugar 32 partidos y marcar tres goles en Primera.

Su salida se dio tras una operación polémica, que generó críticas de los socios por el bajo valor de venta, y porque la realizó el empresario Pablo Boselli, con quien Nacional mantenía un distanciamiento en esa época.

Sin jugar en el equipo principal de Sevilla, en enero de 2019 regresó a Nacional a préstamo por un año. Durante el año y medio que permaneció en España no consiguió el pasaporte comunitario y por tanto solo jugó en el equipo filial.

Leonardo Carreño

Felipe Carballo en acción

Esa temporada Nacional ganó el Campeonato Uruguayo dirigido por Álvaro Gutiérrez, quien enderezó un flojo comienzo del argentino Eduardo Domínguez.

Carballo fue una de las figuras del año. Para 2020 Nacional logró un acuerdo con Sevilla para que el volante continuara un año más a préstamo. En diciembre, de los 10 contratos que vencían, Nacional solo le renovó a Carballo, quien logró desligarse de Sevilla y firmó con los tricolores. En 2021 volvió a salir campeón Uruguayo.

¿Tiene lugar en la selección?

La pregunta acerca de si tiene un espacio en la selección uruguaya, en una zona de la cancha donde abundan los buenos futbolistas.

Carballo es consciente de eso: “Me motiva mucho saber que se hable de eso, para decir puedo pelear, puedo estar, pero tengo muy claro que la posición de volante está super poblada por jugadores de mucha clase y jerarquía, y no tengo presión para estar. Entreno para mi, para mi club y el sueño de la selección está siempre, pero no me pesa, todo lo contrario es algo que me motiva”, dijo esta semana.

En la zona en que se mueve Carballo, con características similares a las de él, hay tres jugadores que están afianzados en la selección: Matías Vecino, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur, y otros con mayor recuperación y que son llamados habitualmente, como Lucas Torreira, Manuel Ugarte y Mauro Arambarri.

Alonso, en una entrevista con Referí el sábado pasado, dijo que si bien reservó a 41 jugadores en esta oportunidad, en el radar del cuerpo técnico hay entre 60 y 70 jugadores, a los que se le realiza un seguimiento. “Uno tiene que dar lo máximo y esperar la oportunidad, porque puede ser el único tiro”, dijo Carballo.

FRASES

"La ilusión (de ser llamado a la selección) está siempre, la tenemos todos los jugadores de fútbol. Si puedo estar o no, depende de muchas variantes, uno tiene que dar lo máximo y estar a un nivel para pelear, pero hay jugadores de nivel mundial”

"Cuando me enteré que venía Luis (Suárez) pedí para quedarme este semestre para compartir vestuario con él y pelear la Sudamericana y el Uruguayo”

Cifras

173 partidos

son los que ha jugado Felipe Carballo en Nacional, en distintos momentos de las temporadas 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 y 2022.

23 goles

son los que lleva anotados el volante. En el actual campeonato Uruguayo suma 7, uno menos que los goleadores del equipo en el torneo local, Emmanuel Gigliotti y Franco Fagúndez.

3 goles

marcó Carballo durante el partido contra Boston River, en la victoria 6-0 en Flores.