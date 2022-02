Fernando Pereira dijo que hay "presiones externas" sobre Metro Goldwyn para pedir que no usen la imagen de la Pantera Rosa 

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, atribuyó "a presiones externas" la intimación que el estudio Metro Goldwyn Mayer Studios realizó este lunes para que la campaña por el Sí a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) "cese de forma inmediata de cualquier uso no autorizado vinculado a la obra Pink Panther/Pantera Rosa".

Según dijo, la situación será evaluada por los juristas de la comisión, quienes plantearán la revisión del caso a la estadounidense, apoderada de MGM Studios. "Nuestros juristas van a hablar con los juristas de la compañía para ver cuáles son las reglas de juego y para adecuarse", señaló Pereira.

El dirigente sindical recordó que la imagen de la pantera ya se había utilizado en diciembre de 2003, en el marco del referéndum que buscaba la derogación de la ley de Ancap. Así lo rememoró: "Esa pantera ya fue utilizada en Uruguay en 2003, en el referéndum de Ancap, y mucho no se preocupó la compañía. Ahora, ¿qué le habrá pasado? No me imagino, pero calculo que (son) presiones externas".

"No me imagino que la Metro (Goldwyn Mayer) esté tan preocupada porque en algunos muros de la ciudad esté la Pantera Rosa", insistió.

Pereira explicó que la comisión a favor de la derogación no está utilizando la simbología del personaje en los comerciales, aunque, estimó, los militantes lo seguirán haciendo: "Los vecinos probablemente la van a seguir utilizando y eso no va a tener nada que ver con nuestras organizaciones".

Goldwyn Mayer Studios entendió que las organizaciones integrantes de la campaña utilizaron de forma "no autorizada" la figura del dibujo animado como parte de la propaganda a favor de la papeleta del Sí, que será de color rosado.

"Dada la notoriedad de la serie de películas de comedia y misterio de la Pantera Rosa, la reputación de su loro y su música, su imagen es elegida por sus consumidores y son por ello objeto de protección contra la competencia desleal y por cualquier otro uso no autorizado por la firma propietaria de la misma", dice el acta a la que accedió El Observador.