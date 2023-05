Fernando Pereira: "Si se mira el decálogo de las cosas que Manini declaró sobre Lacalle, yo jamás lo diría"

Fernando Pereira lleva más de un año en la conducción del Frente Amplio. El exsindicalista, apadrinado por amplios respaldos en la coalición de izquierdas, destaca que "por primera vez en 15 años hay más comités de base que en el año anterior".

En entrevista con El Observador, Pereira habla sobre la coalición de gobierno, cuenta por qué no se hace Twitter –contra todos los consejos de sus asesores– y asegura que Gustavo Leal "va a dar sus explicaciones" llegado el momento.

También reconoce que "no tiene ningún problema" en decir su sueldo si hay una ley de financiamiento de partidos que obligue a todos sus pares "al mismo tiempo a declararlo" y defiende que la ley de Género es "una gran ley" que el FA "no va a revisar", pese a los cuestionamientos del exdiputado comunista Gerardo Núñez.

Cumplió más de un año como presidente del FA. ¿Cómo lo lleva?

Construimos colectivamente un plan político. “Conocerás al árbol por su fruto”, se dice. Luego de un año, la organización ha mejorado sustancialmente y es la primera vez en 15 años que hay más comités de base que el año anterior. Este año se lanzaron 50 nuevos comités: supone locales y personas adentro. Se duplicó la cantidad de militantes, hicimos más de 100 actos en todo el país. Supone haber logrado un nivel de movilización y de lucha muy importante. Tuvimos la campaña contra 135 artículos de la LUC y estuvimos a punto de derogar esa nefasta ley, pero eso nos permitió una acumulación importante para la izquierda social y política. Pudimos hacer 1.500 reuniones –son 1.500 horas– con el Frente te Escucha. Recobramos una mística. Estoy más cansado, pero más afirmado en la convicción de que el FA se encamina a una victoria.

Hay reclamos que planteaba como dirigente sindical que ahora como presidente del FA tiene que rever. El PIT-CNT pidió históricamente acotar las exoneraciones a las grandes inversiones, pero ¿el FA como partido de gobierno puede hacerlo?

Se puede proponer estudiarlas a la luz de lo que la ley dice: si efectivamente el trabajo y la tecnología se está desarrollando. El empleo es central para los uruguayos y hay que darle sentido al trabajo para que las personas se desarrollen. Hay que ver si están todas las exoneraciones tributarias adecuándose a la ley que las promovió.

¿Habría que acotarlas?

Hay inversiones que no requieren de estímulos para que se instalen, pero no las voy a nombrar. Hay exoneraciones absurdas, lo que no quiere decir que en su momento no solucionaran un problema.

Hay una discusión planteada sobre si llevar a plebiscito la reforma de la seguridad social. ¿Cómo lo ve?

Nuestra apuesta es al diálogo social, convocarlo a partir del 2 de marzo, con trabajadores, empresarios, jubilados, al gobierno, para empezar a pensar una transformación de la seguridad social desde el nacimiento hasta la muerte, que tenga en cuenta los cambios en el mundo del trabajo. Creemos que es la mejor opción. El plebiscito es una herramienta democrática, pero qué se plebiscita, todavía no tenemos claro.

Como partido de gobierno, ¿el FA tiene margen para eliminar las AFAP? Ya lo propone una corriente del PIT-CNT.

El PIT-CNT laudará cuál es el texto y si utiliza el instrumento, y a partir de ahí vamos a discutir. No hacemos de cuenta que esta discusión no existe, pero sí resolvimos cuál es la prioridad para el FA.

Hay sectores del FA, como el Partido Socialista y el Partido Comunista, que hoy piden eliminar las AFAP. El Frente, como partido con chance de ser gobierno, ¿puede hacerlo?

Se resolverá en el Congreso. Yo creo que hay que intentar ir hacia una seguridad social con menos lucro, o sin lucro, y eso implica repensar los conceptos actuales. Volver a tener una seguridad social solidaria e intergeneracional es fundamental para el FA. El ahorro puede ser un instrumento y puede ser estatal.

Como dice Mujica, ¿no hay que resignarse a que ya están?

Habrá que discutirlo, no tengo una posición acabada. Sí entiendo que el FA no puede laudar, como otros partidos, por decisión de su candidato. Acá pasa por un programa que pasa cientos de asambleas y luego una síntesis en diciembre. Lo que nos pareció una muy mala idea es haber ampliado las AFAP, llegando a aquellas cajas que nunca habían estado.

¿Cómo está viendo a Lacalle Pou como presidente?

Realmente muy negativo. Del hombre dialoguista a este presidente que no asiste a la reunión que él mismo convoca con los intendentes de Montevideo y Canelones, hay un abismo. Hay temas que son para el presidente. Hay un exceso de responsabilidad del FA en llevar propuestas, denunciar lo que pasa en el río Santa Lucía.

¿Al FA no le corresponde su autocrítica con el agua? Ya desde 2010 había jerarcas de gobierno advirtiendo por la situación, desde Huidobro hasta el presidente de OSE.

Está el video de Tabaré Vázquez que entrega al presidente la obra de Casupá. Hoy el debate principal es cómo atender una emergencia. En marzo de 2020 el presidente dijo: "Ya no tenemos excusas, no podemos justificar nuestra falta de políticas en gobiernos anteriores". Durante los gobiernos del FA, hubo US$ 1.500 millones en saneamiento y la mejora en Aguas Corrientes sin la que hoy no estaríamos en esta circunstancia. Tampoco se le puede mentir a la gente y decir que no se hizo nada.

La propuesta de Casupá o de Arazatí está hasta desde 1970.

Entonces hay que llamar a Sanguinetti, a Lacalle, a Jorge Batlle...

...Y al Frente Amplio.

Y también, el FA no tiene problema en admitir. Ahora ni bien se concibió esto como un problema se empezó a trabajar y sobre el final del gobierno se llegó. Esperábamos ganar –tal vez esa es la autocrítica mayor– con un préstamo ya concedido a la CAF. El gobierno, en forma refundacional, decidió desecharlo a pesar de que el presidente actual de OSE dijo en 2020 que las obras iban a comenzar en 2022.

Estamos ante una especie de gobierno vencido, es como si se hubiera terminado. Entiendo que están todos peleados, que un socio de la coalición entienda que alguien no está gobernando en forma republicana. Imaginate si eso lo hubiera dicho yo, ¿no? Y si uno mira el decálogo de las cosas que Manini declaró sobre Lacalle, yo jamás lo diría. Son problemas de una coalición que tenía un solo objetivo: sacar al FA del gobierno.

El escenario muestra a un FA enfrentado a la coalición.

Al herrerismo.

Y a la coalición.

No sé si lees la bola de cristal. No sé dónde va a estar Cabildo Abierto. Todo el razonamiento que hizo es para no estar en la coalición. Si alguien dice que el presidente no es republicano, que es una opereta política lo de Irene Moreira, luego hay que explicarle a la sociedad que esas personas, que piensan así, puedan concebir un proyecto capaz de transformar a la sociedad.

¿Se plantean qué pasa si no hay mayorías parlamentarias?

Estamos trabajando para las mayorías parlamentarias. Tenemos mucha convicción de que se van a construir, porque una buena cantidad de uruguayos cree que el cambio es imprescindible.

¿Cómo ve que la interna del FA esté tan polarizada entre dos candidatos?

No veo polarización. Si alguien la ve, me escribe.

Es innegable: entre Yamandú Orsi y Carolina Cosse.

Es negable: hay dos candidatos de mucha potencia. No es polarización. Eso sería que hubiera dos candidatos tirándose de todo.

Les ha costado ponerse de acuerdo en decisiones –a priori– bastante sencillas, como la presidencia del Congreso de Intendentes.

Nos pusimos de acuerdo en una decisión que no fue acertada. Son dos cosas distintas, no es verdad que no se pusieron de acuerdo. Aunque me cueste algún rezongo acá.

¿Qué imagen le da al frenteamplista que los dos principales candidatos del FA no puedan...?

La mayor fortaleza del FA es tener candidatos de esa potencia. ¿Tiene candidatos potentes el herrerismo? La gente contestaría que más o menos, pero tiene. Todos los demás tienen dificultades, salvo los que tienen un líder único, caso Manini y Mieres. ¿Cómo va a tener un problema el partido que tiene candidatos claros y que están entre las principales preferencias de los uruguayos y uruguayas?

¿Cómo ve el efecto que Manini Ríos puede tener en la votación del FA?

Leo las encuestas cuando me va bien y cuando me va mal. Una cantidad de encuestas consecutivas publican a Cabildo perdiendo dos tercios de su electorado. No me parece que el problema lo tenga el FA, que se lo ve aumentando entre 10 y 12 puntos.

¿Qué opina de que buena parte de esa votación sea un trasvase de Cabildo al Frente, y viceversa?

De varios sectores, no solo de Cabildo. Hay del Partido Nacional, del Colorado, de frenteamplistas que abandonaron nuestras filas con desencanto y que hay que generarle condiciones para que vuelvan con encanto.

¿No es un mensaje de que el voto es mucho menos ideológico que lo que propone el FA?

Bueno, una parte es así. También hay una metamorfosis, cambios sociales que hay que poder estudiar. Siempre hubo votos prestados para que el FA ganara. Tenemos que recobrar vínculos potentes con la cultura, la intelectualidad, la ciencia. Ya estuvimos 15 años en el gobierno y la amenaza de que si llega el Frente Amplio hay inestabilidad, nadie la cree. Hay trasvase de votos que se da por la incapacidad de este gobierno para resolver las condiciones.

¿Por qué se sigue manejando con tanto secretismo en el FA el caso de Gustavo Leal si ya no hay causa en Fiscalía?

No hay ningún secretismo.

¿Por qué Leal nunca ha dado explicaciones sobre lo que hizo?

Las va a dar cuando el Frente lo estime conveniente.

¿Qué es "conveniente"? ¿Qué tiene que medir el FA en ese caso?

Hubo un hostigamiento a Leal que afectó su vida, su familia, su prestigio público, sin ninguna razón de acuerdo al archivo fiscal. Lo primero que hay que hacer con compañeros sometidos a esto, es protegerlos. Hay un momento para hablar.

Siendo que no hay nada ilegal atrás, ¿por qué sigue el silencio?

Porque hicieron de esto un hostigamiento brutal. Por decir esto, me hicieron un juicio por difamación e injurias. Si un presidente de un partido político puede ser citado a Fiscalía por dar opiniones sobre un fallo que claramente no estaba ajustado a derecho, no sé qué va a poder hacer el presidente de un partido en Uruguay. ¿Solo van a poder hablar legisladores? Hubo un gran humo denominado "caso Leal" que no existía.

¿El FA va a hablar sobre el caso?

El FA, no: Leal. El FA nunca tomó la decisión de ir a hablar con el padre de Astesiano. La tomó Leal y la va a explicar, y sus explicaciones van a ser convincentes para aquel que tenga buena fe. El que ya prejuzgó, va a seguir haciéndolo.

¿Dinamitó sus chances de ser el principal referente del FA en seguridad?

Para mí no. De hecho fue la cara en el diálogo por seguridad.

El FA ha querido hincarle el diente al tema del financiamiento de los partidos políticos. Eso no va a prosperar...

Pero, ¿por qué? Porque los partidos tradicionales no quieren. Hay un problema en la Corte Electoral entre el Partido Colorado y Cabildo Abierto. ¿Por qué le preguntan al FA y no a la coalición republicana por qué no actúa en forma republicana y genera un sistema de financiamiento de los partidos políticos que evite que en algún momento de la historia el narcotráfico se meta?

Quiero decir, ¿por qué sigue faltando transparencia, incluso en el FA, a tal punto de que el principal funcionario del principal partido político del Uruguay no puede decir cuál es su sueldo?

Pero como no publican cuál es el sueldo del director de El Observador. Las entidades privadas tienen determinada... si no tengo financiamiento público, puedo decir o no la información. Pero si todos al mismo tiempo declaramos eso y es una obligación, no tengo ningún problema en hacerlo.

Los partidos tienen más obligación que una empresa, porque...

Todos los empresarios creen que todos los demás tienen más obligaciones que ellos. Sé que un empresario dejó en bolas a todos los ahorristas del banco Montevideo, el Comercial y esos tenían personería jurídica.

El dinero de los partidos viene en buena parte por los cargos públicos y por la Corte Electoral, por los votos.

Los cargos públicos, no.

En el FA es casi el 50% de su financiamiento. El aporte de los cargos públicos.

Pero es otra cosa. Es como si yo donara al Club de Leones, yo dono al partido que pertenezco. Eso es dinero privado. Pero si la ley generara la lógica de tener que declararlo, vamos a hacerlo. Acá hay un balance permanente y no hay nada oculto. Acá el problema no es el FA, es que los partidos en el gobierno no quieren votar una ley de financiamiento de los partidos políticos. Hasta ahora no quieren votar fiscal de Corte. ¡Vaya problema institucional! Dijimos que estamos dispuestos a votar a Juan Gómez, pero si los partidos de gobierno entienden que tiene que haber un sustituto, propongan a alguien que tenga credenciales. Dentro o fuera de la Fiscalía. Esto fue transmitido formalmente y no recibimos nada. ¿Por qué la coalición no vota a un fiscal de Corte? Para exorcisar la Fiscalía, esa es la verdad.

¿Tiene interés el FA en el recambio en Fiscalía?

Recambio o dar garantías al actual. Lo que no se puede es dejarlo en esa inestabilidad, porque no se puede ejercer liderazgo desde la falta de estabilidad. Que resuelvan lo que tienen que resolver, generar los consensos para que el Parlamento vote al fiscal y dejemos de tener este vacío que la República no merece.

El mismo FA ha dicho que no ve una interlocutora válida en Graciela Bianchi, quien ha quedado al frente, porque no está más Gustavo Penadés.

Es un problema, no lo tengo ni que comentar. Pero tampoco elijamos interlocutor. No va a ser la necedad nuestra de decir que porque está Graciela Bianchi coordinando, no estamos dispuestos a negociar, si tiene buena voluntad para buscar una salida.

Gerardo Núñez (exdiputado del Partido Comunista) salió con críticas muy duras a la ley de Género, una apuesta importante del FA. Dijo que lo que era bien intencionado terminó perjudicando en algunos casos al hombre. ¿El FA se plantea una revisión?

No. En absoluto. En Uruguay hay 33 mil denuncias por año de violencia basada en género y supone decenas de miles de mujeres que de una forma u otra fueron violentadas. La encuesta de prevalencia de violencia da que la mayor parte de mujeres fue violentada alguna vez en su vida. Cuando se dice: 'Se está inclinando la balanza a favor de la mujer', no se sabe de qué se está hablando. La violencia ejercida contra la mujer durante siglos es de tal magnitud que ninguna ley va a poder todavía equilibrar los derechos. Entiendo que en el medio pueden ocurrir circunstancias no deseadas, pero la menos deseada es que haya 33 femicidios por año, 33 mil denuncias por año.

¿Por qué el presidente del FA se niega a hacerse Twitter, cuando es muy recomendado por analistas políticos y expertos en comunicación?

No quiero vivir en una cloaca. Quiero seguir siendo la misma persona que siempre fui. Si una red contamina lo que creo es una buena forma de hacer política, no puede ser que la red me domine a mí. Seré una rara avis, pero no estoy dispuesto a entrar en esa agresividad que desnaturaliza los vínculos entre seres humanos que conviven en una misma sociedad. Creo mucho más en el diálogo personal que comunicar mis cosas en 140 caracteres. Pensar así es muy peligroso, y vivir a la velocidad de Twitter es mucho más peligroso.