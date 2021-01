Fiesta y aglomeración en Maldonado: ¿por qué hay casos que pasan a la Fiscalía y otros no?

El fin de 2020 y los primeros días de 2021 dejaron tres casos que pasaron a Fiscalía por desacato en Maldonado, según informó la fiscal de turno Ana Dean a El Observador.

El primero fue el viernes 1°, cuando las autoridades departamentales y policiales acudieron a disolver una aglomeración de 400 personas en Piriápolis. Un mayor de edad y una menor no respetaron la exhortación y agredieron a los efectivos, por lo que fueron detenidos y su caso pasó a investigación de la Justicia.

El segundo se trató de una fiesta en una chacra a la altura de La Barra. Según relató Dean, cuando las autoridades llegaron al lugar encontraron a trece personas, pero "todo indicaba que había habido más, por la cantidad de autos". Dado que el organizador responsable fue identificado, las autoridades dieron trámite a Fiscalía. Hasta esta mañana la fiscal Dean no había podido hacer la citación.

¿Cuándo interviene el Ministerio Público para investigar? La clave consiste en identificar responsables. Un caso ilustrativo consiste en una aglomeración al aire libre en Las Grutas —a la altura de Punta Ballena— de unas 200 personas. El Centro Coordinador de Emergecias Departamentales (Cecoed) de Maldonado alertó sobre la situación a las 7:30 del domingo y la Prefectura desactivó la junta a las 9 "en forma pacífica y sin registrar incidentes", según informó la Armada.

No obstante ese caso, a pesar de la cantidad de personas, no pasó a Fiscalía. "Es complejo porque las aglomeraciones en espacios públicos no hay nadie que las organice. La gente se va juntando y se va de las manos", expuso Ana Dean. Es por ello que sí se pudo dar trámite al evento en la chacra de La Barra, dado que en un espacio privado "es más fácil identificar al responsable".

En los tres casos que sí están en carpeta de la Fiscalía Letrada Departamental de 4° turno, el delito que puede caber para las personas señaladas es el de desacato. Para el de Piriápolis, el delito se configuró en la resistencia ante las disposiciones de las autoridades y la respuesta violenta. Para el de la chacra en La Barra, por no respetar las medidas sanitarias.

La pena mínima es de tres meses de prisión, aunque Dean aclaró que para los primarios se puede disponer un régimen de libertad a prueba.

En Maldonado se formaron comités de diversos integrantes como Prefectura, Policía, Bomberos y personal de Higiene y Tránsito de la intendencia fernandina para velar por el respeto de las disposiciones sanitarias. Los grupos constituidos por unos veinte efectivos que actúan en tres puntos calientes: Piriápolis, Maldonado-Punta del Este y La Barra, según había explicado a El Observador el coordinador del Cecoed, Mauricio Souza.