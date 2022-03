Fiscal Romano anunció que le sacará "amarilla" a jugadores de Wanderers y Nacional

El fiscal de Flagrancia Fernando Romano criticó al futbolista de Wanderers Diego Hernández y al entrenador Daniel Carreño, y adelantó que le sacará "amarilla" a los tres jugadores del bohemio y a los tres de Nacional que citará la semana próxima a declarar a Fiscalía por los incidentes que protagonizaron en pleno partido, el domingo en el Parque Viera, en juego correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura.

A los 89 minutos de ese partido, Wanderers pasó a ganar con un golazo de Diego Hernández, quien festejó su gol de cara a la hinchada de Nacional, lo cual generó una reacción de varios jugadores tricolores que hizo que el encuentro estuviera detenido varios minutos.

Romano adelantó que uno de los jugadores que será citado a declarar será Hernández. "Se equivocó muy feo, más allá de que después pidió disculpas. Igual no justifico a los jugadores de Nacional que van en malón a reprochar, ese es el grado de violencia que estamos viviendo en el fútbol", declaró a Tirando Paredes que se emite por AM1010.

Diego Hernández se fue así tras ver la roja

"En una sexta fecha vemos estas situaciones de violencia, donde hasta incluso el entrenador de Wanderers ingresa a la cancha cuando no tiene nada que hacer ahí", expresó Romano.

Carreño en el medio de los incidentes: discutió con Fagúndez

"Vi el hecho cuando estaba finalizando el partido, no vi el partido, y me encontré con todo el hecho. Me pareció lamentable, al igual que los hechos ocurridos en la tribuna, en concreto en la tribuna de Wanderers. Trabajamos en conjunto con el Departamento de Violencia en el Deporte que es el que está encargado de la vigilancia e inteligencia de los partidos de fútbol. Hablé directamente con oficiales del caso, porque me preocupaba la situación, al igual que me preocupó en diciembre con el tema de Peñarol. Entonces decidí que el Departamento de Violencia en el Deporte pudiera brindar todo el material que tenía, pedir material tanto de video como las pruebas que ellos pudieran haber recabado, ver si se podía identificar a algún jugador que haya participado de esta escaramuza como le dicen algunos, pero yo creo que hubo golpes. No lo quiero afirmar ahora. Pero sí fue un hecho bochornoso que vuelve a empañar el fútbol", comentó.

"Desde diciembre hemos tomado de oficio algunos casos y pensamos que es un tema hasta ético tomarlos. Estamos en un clima de violencia que no es ajeno a lo que sucede en la sociedad, pero el fútbol a esta altura, en una sexta fecha, no quiero saber cuando se llegue al final del campeonato. Es un poco marcar la cancha. A los jugadores de Peñarol, en diciembre, si bien archivé el caso, les saqué amarilla y creo que acá va a pasar lo mismo. Voy a sacar amarilla y la próxima será roja para los protagonistas", adelantó.

Diego Battiste Las corridas al lugar de los hechos

Consultado por la valoración del fallo que emitió la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que el lunes dejó sin sanción a Hernández porque su conducta no está tipificada en el Código Disciplinario y castigó con dos partidos a Yonathan Rodríguez y Kevin Rolón por "riña", Romano respondió: "Eso no me corresponde decirlo a mí, habría que preguntárselo al Tribunal de Disciplina de la Asociación. Acá hay que mirar las experiencias de otros lados. En México no había hechos de violencia y mire lo que pasó. Al igual que le pasó a los dirigentes de Nacional en la tribuna, que por gritar el gol algunos parciales de Wanderers hicieron cualquier cosa, incluso salivaron a un periodista de una radio partidaria. Esas personas están identificadas y van a pasar a la lista negra del fútbol", expresó.

La Comisión le instruyó un expediente disciplinario a Wanderers por esa causa, así como también a Nacional por algunos comportamientos de sus hinchas.

"Los protagonistas van a estar en capilla. Vamos a citar a los futbolistas, a testigos y a los jueces a que vayan a declarar. También voy a solicitar el informe confidencial del juez y del veedor a ver qué dicen, en relación a los problemas que se suscitaron. Yo no me quiero equivocar pero el juez Matonte recibió un botellazo de un jugador de fútbol, sea con una botella de plástico o con lo que sea no podemos llegar a ese nivel", dijo Romano.

Diego Battiste

Todos los suplentes de Nacional en la cancha

Los jugadores iban a ser citados para este martes, pero la organización del partido de Uruguay por Eliminatorias ante Perú (jueves, hora 20.30, Estadio Centenario) lo llevó a postergar las situaciones para la próxima semana. "No descarto que yo me constituya en la Jefatura de Policia de Montevideo a efecto de tomar declaración con los abogados de los clubes".

"Ya tengo identificados a seis jugadores, tres de cada lado, y pueden haber alguno más. Además van a ir testigos y todo el cuerpo arbitral y el veedor. El VAR lo vamos a utilizar, las cámaras del VAR ya están siendo utilizadas por el Departamento de Violencia en el Deporte", afirmó el fiscal quien hasta deslizó una crítica hacia Matonte: "Me sorprendió muchísimo que solo hubiera dos rojas y una amarilla después del problema, pero eso no depende de mí, depende del árbitro. Creo que había más para sacar".

Diego Battiste El segundo grupo que se armó en la refriega

Romano también dijo que analizará lo ocurrido al final del partido entre Liverpool y River Plate, por la Copa Sudamericana, donde al final del juego se originó una discusión y amontonamiento entre algunos jugadores. "No lo había visto, pero se me puso en conocimiento y vamos a trabajar en ese hecho porque ocurrió en una copa internacional, la Copa Sudamericana", concluyó.