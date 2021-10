Forestadores cuestionan a quienes hablan de un supuesto avance de la forestación sobre suelos agrícolas

La Sociedad de Productores Forestales (SPF) del Uruguay emitió un comunicado (ver más adelante) en el que indica que "asiste con honda preocupación a la reiteración de afirmaciones equivocadas sobre el sector, que hablan de un supuesto avance de la forestación sobre los suelos agrícolas".

Se indica que esas afirmaciones, que aluden a un "gran avance de la forestación" en Colonia y San José, "son desmentidas categóricamente por la información del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)".

Los forestadores explican que Colonia posee 11.286 hectáreas (has) forestadas, lo que representa un 1,8% de la superficie del departamento.

En el caso de San José, posee 6.751 has forestadas, el 1,3% de la superficie del departamento.

La cartografía forestal del MGAP muestra que entre 2018 y 2020 el área forestada en Colonia alcanzó las 464 has (154 has anuales promedio) y en el caso de San José se sumaron 479 has (159 has anuales promedio).

La SPF puntualizó que "cuando se menciona que en Colonia hay plantaciones fuera de suelos de prioridad forestal", se omite explicar que "la mayoría de dichas plantaciones son previas a la Ley Forestal de 1987", como las 3.400 has de bosques que pertenecían a Fanapel.

Es necesario que se entienda que los suelos agrícolas no son buenos para la forestación. Los suelos aptos para la agricultura son más densos, con mayor contenido de arcilla, elementos estos que conspiran contra el buen desarrollo de la forestación, se afirma en el documento remitido a El Observador este lunes.

El comunicado concluye expresando que "el desarrollo de la forestación se apoya en el modelo de integración productiva. Así, los productores ganaderos han incorporado la forestación en sus establecimientos como un rubro complementario, con acuerdos asociativos, por los que en promedio afectan menos de un 18% de sus predios a la producción forestal".

El comunicado de la SPF:

