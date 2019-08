Forlán le avisó a Peñarol: “Si Nacional me ofrece la posibilidad, lo dirigiría”

“Soy hincha de Peñarol, pero si no tengo la posibilidad de dirigirlo y Nacional me ofrece la posibilidad lo dirigiría. Porque antes que nada soy un profesional. Esa fue la forma en que encaré mi carrera. A todas las

camisetas las defendí con el mismo profesionalismo, a la de Peñarol, la del Manchester (United) y a la de Kitchee de Hong Kong. Obviamente que si me toca dirigir a Peñarol lo voy a disfrutar más porque soy hincha”, admitió Diego Forlán, quien este martes, a sus 40 años, confirmó su retiro del fútbol profesional y proyecta su carrera como entrenador.

Si bien su último equipo fue Kitchee de Hong Kong donde jugó por última vez el 13 de mayo de 2018, el Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010, seguía analizando ofertas para prolongar su carrera.

La decisión de dejar el fútbol la hizo en Telemundo, medio para el cual trabajó como comentarista del Mundial de Rusia 2018.

“Sabía que este momento iba a llegar algún día, he decidido dejar de jugar al fútbol profesionalmente. He disfrutado y es algo que venía meditando, aunque buscaba lugares donde poder seguir jugando", admitió.

“Me pareció un buen momento de parar y de poder seguir disfrutando de otras cosas que vengo disfrutando”, dijo Forlán quien es padre de tres hijos.

“Me gusta entrenar y es algo que voy a seguir haciendo porque lo disfruto, pero realmente tenía que aparecer algo que me motivara”, admitió.

Forlán dijo que está planeando un partido de despedida, pero no adelantó si el mismo será en el Estadio Centenario con la camiseta de Uruguay o en el Campeón del Siglo con la de Peñarol, club al que defendió en 2015-2016 siendo campeón uruguayo.

“Estamos viendo dónde hacer un partido de despedida. Estamos hablando y manejando posibilidades. Hace muchos años vengo pensando una idea diferente, pero todavía no lo tengo cerrado”, dijo.

Forlán recordó especialmente el cariño de la gente y el quiebre de la relación a partir del Mundial de Sudáfrica 2010 donde Uruguay terminó en el cuarto puesto: “La gente, por la 10 de Uruguay, me demuestra siempre cariño en cualquier parte del mundo”.

“Después del 2010 el cariño se mantuvo siempre, hasta el día de hoy, por más que haya jugado en Peñarol. Me ha pasado en todas partes del mundo, creo que, por la forma de manejarme, siempre con cariño y respeto, porque más allá de que sea hincha de Peñarol soy uruguayo”, dijo.

“Hubiera sido lindo terminar la carrera en Peñarol, pero jugué en equipos importantes. Sin dudas que es un equipo especial por la familia y me hubiera encantado retirarme ahí, pero no se dio”.

El delantero recordó los duros momentos que le tocó vivir con la selección de Uruguay: "Antes de 2010 yo era otro Forlán, jugábamos con el Centenario vacío. También me acuerdo de aquel partido en las Eliminatorias con Perú para Sudáfrica en Lima, donde no jugué porque estaba suspendido y no había

nadie en la cancha. Perdimos y al final se armó un problema con jugadores y los pocos hinchas de Uruguay que había. De ahí vinimos a jugar contra Colombia y se lo dimos vuelta en un momento muy complicado”.

También recordó anécdotas increíbles vividas en cancha como cuando Maximiliano Pereira le pedía ejecutar los tiros libres: “Yo le pegaba a los córners de los dos lados y a los penales, pero en cada tiro libre venía el Mono y me lo pedía. Me acuerdo el tiro libre con Ghana en el Mundial de Sudáfrica. Cruzó toda la cancha y me dijo: ‘Diego, ¿le vas a pegar?’. Para adentro le respondí: ‘Sí, le voy a pegar y va a ser gol’”.

El recuerdo de la pelota Jabulani del Mundial 2010 se coló en la charla: “Esa pelota era complicada, a veces en las canchas buenas los diferentes cortes de césped te complicaban. A esa marca ya la había sufrido en partidos de Champions, incluso en la final de la UEFA que ganamos con Atlético de Madrid. Entonces, en la preparación para el Mundial cuando terminaban las prácticas le pedía al Mingu (Minguta, el utilero de la selección) seis, ocho pelotas para patear de 35 metros, de zurda y de derecha. El problema era pegarle de lejos porque cuando la agarraba bien se iba para arriba. De todas, formas es algo que no practiqué solo para esa ocasión sino con todas las pelotas que jugué”.

Pichichi de la Liga Española 2004-2005 con Villarreal y en 2008-2009 con Atlético de Madrid, Bota de Oro europea 2005 y 2009, campeón de liga con Manchester United (2002-2003) y Peñarol (2015-2016), de la UEFA Europa League (2009-2010), de América con Uruguay (2011) y Balón de Oro de Sudáfrica 2010, Forlán (112 partidos y 36 goles celestes) dice adiós dejando un legado único e inolvidable.