Frente Amplio: seregnistas definirán candidato presidencial en marzo de 2023

El ala moderada del Frente Amplio nucleada en la Convocatoria Seregnista Progresistas (CSP) definirá un precandidato presidencial en marzo de 2023, según afirmó este sábado en una declaración escrita. Será durante un segundo Encuentro Nacional.

Será una precandidatura presidencial que exprese la “sensibilidad política” del sector, señaló en el escrito. “Como expresión de esta voluntad, que ya se manifestó en las elecciones de autoridades de nuestra fuerza política con la lista 95, queremos contribuir al regreso del Frente Amplio al gobierno nacional, presentándonos en las elecciones con una identidad común, en listas únicas al Senado y a la Cámara de Representantes, en todo el país”, añadió.

El Observador informó este viernes que el exministro de Economía, Danilo Astori, envió un mensaje al economista Mario Bergara en el que manifestó su postura contraria a “poner nombre y apellido a las alianzas”.

No hay nadie en el Frente Amplio, menos en la propia corriente, que hoy no dé por obvio que ese "nombre" no es otro que el de Bergara, por la trayectoria y renombre que ha construido con los años. El propio senador fue quien propuso "instalar" una candidatura propia del espacio para escapar a la polarización –ya asentada en la opinión pública– entre los intendentes Carolina Cosse y Yamandú Orsi, en una reunión en el bar La Hacienda entre los líderes de la CSP, tal como informó El Observador.

Sin embargo, Astori pidió poner calma respecto al nombre que representará a la corriente durante las elecciones para elegir el próximo presidente uruguayo.