Frigoríficos proponen menores valores por los ganados gordos

El mercado ganadero cierra la semana con un leve aumento de la oferta y con frigoríficos que proponen un ajuste de precios por el ganado gordo. En ese marco se mantiene la predilección industrial por vaca gorda y vaquillona, con menor interés por novillos especiales.

Al cierre de la semana el novillo gordo cotiza entre US$ 3,15 y US$ 3,20 por kilo en cuarta balanza, mientras que la vaca gorda se ubica entorno a US$ 3,05 por kilo, unos cinco centavos por debajo de los valores manejados a comienzos de la semana. Las entradas a planta van entre siete y 10 días.

Los negocios por vaquillonas especiales se mueven entre US$ 3,20 y US$ 3,25 por kilo, principalmente con destino al mercado interno.

La demanda es sostenida a pesar del fuerte incremento que vienen registrando las importaciones de carne, que mostraron un salto interanual de 75% en abril, con Brasil como principal proveedor.

A pesar del moderado aumento de oferta registrado esta semana, no se espera que salgan grandes volúmenes de ganado al mercado en los próximos días, lo que podría traducirse en un repunte de precios si la industria mantiene la faena arriba de las 35.000 cabezas, estimó un consignatario consultado.

La semana pasada se faenaron 36.122 cabezas, con menor actividad que la semana previa por el feriado del 1° de mayo y con un volumen por lejos inferior a igual semana del año pasado.

En el acumulado anual la faena sigue 28% por debajo que en el mismo período de 2019 y la actividad de abril fue la más baja para ese mes en 17 años.

Las industrias frigoríficas navegan en un mar revuelto, con ventas a Europa que siguen prácticamente detenidas y que en abril fueron las menores en 18 años para ese destino, mientras China se mantiene como el principal comprador.

En el mercado de reposición hay estabilidad, con buena oferta y agilidad en la concreción de negocios ante el estímulo de las lluvias.

Los negocios realizados a campo han ajustado levemente los precios. En el remate virtual de Lote 21 esta semana los terneros lograron un promedio de US$ 2,20, una baja de 5% respecto al remate anterior. Se registó un precio máximo de US$ 2,63 y uno mínimo de US$ 1,95 por kilo.

En el mercado ovino la oferta disponible es mínima, en la medida que aumenta el volumen del vellón y se tiende a retener los lanares previo a las esquilas.

La actividad industrial es reducida, con un Brasil trancado por temas cambiarios.

Los valores se encuentran entre el ajuste y el equilibrio, con corderos livianos que rondan los US$ 3,45, los corderos pesados los US$ 3,53, los capones US$ 3,28 y las ovejas US$ 3,10.

En las puertas del invierno preocupa la disponibilidad de pasturas, con lluvias que han impulsado el rebrote de verdeos y praderas, pero con zonas que aún siguen con falta de lluvias y que mantienen problemas en las aguadas.

Operadores de mercado consultados coincidieron que la oferta de ganado se mantendrá restringida a lo largo del año y que las expectativas son de optimismo hacia adelante, con China comprando y manteniendo la confianza sobre el regreso del mercado europeo.

Precio de de carne vacuna supera en 11,6% al de igual lapso de 2019

Se consolida el ajuste en el precio de exportación de la carne vacuna, reflejando el impacto de menores envíos de cortes de alto valor a Europa.

La tonelada exportada se ubicó en US$ 3.559 en la semana cerrada el 2 de mayo, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC), retrocediendo levemente respecto a la semana anterior.

Asimismo, en lo que va de 2020 el promedio supera en 11,6% al valor registrado en el mismo período del año pasado, con US$ 3.962 por tonelada frente a US$ 3.552 hace un año atrás.

En carne ovina el valor semanal también mostró un ajuste negativo, con un promedio de exportación de US$ 3.985 frente a US$ 4.358 de la semana previa. Aún así, en lo que va de 2020 el valor por tonelada se ubica en US$ 4.497, un 6% más que los US$ 4.230 alcanzados en igual período del año pasado.