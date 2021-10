Fuerte ajuste en los valores del ganado gordo

Quedaron atrás los US$ 4,70 por kilo para los mejores novillos. El aumento de oferta presiona a los valores del ganado gordo y la industria propone, al menos, 10 centavos menos que la semana pasada. Las entradas a planta se extienden a 15 días. Y el clima empieza a jugar su partido.

El novillo gordo cotiza entorno a US$ 4,50 por kilo, la vaca gorda entre US$ 4,20 y US$ 4,25 y la vaquillona sobre los US$ 4,35. Los productores tienen una postura vendedora, sin especulación y mirando muy atentamente qué suceda con las lluvias.

Brasil sigue sin poder exportar carne a China. La demora en la rehabilitación presiona los precios del ganado en el país vecino, con operaciones por novillos sobre US$ 3,12 en San Pablo. En octubre perdió casi 10% y sigue ampliando la brecha con el novillo local.

Con el redireccionamiento de esa demanda que ahora Brasil no puede cubrir, hay un empuje adicional en las compras a Uruguay que ha llevado el precio de exportación a niveles históricamente altos. Cuando vuelva Brasil a China se espera que pueda registrarse un ajuste en los valores pagados por la carne en el país asiático.

También hay expectativa sobre cómo se moverá el mercado chino cuando finalicen los embarques que llegarán antes el Año Nuevo Lunar, a principios de febrero del año que viene. Los envíos desde Uruguay tienen una ventana de 20 a 30 días para poder cargar y llegar a destino previo a esa festividad.

Demanda externa firme y precio alto

Por lo pronto, el precio de exportación sigue firme. El IMEx de la última semana fue de US$ 4.677 por tonelada, levemente debajo de la semana previa, pero con un promedio destacable, que supera los US$ 4.500 en las últimas cuatro semanas móviles.

Con una demanda sostenida desde el exterior, la faena sigue arriba de 50.000 vacunos semanales. Octubre se encamina a alcanzar un récord para ese mes. Y ya fue superada la marca de 2 millones en el acumulado anual con 14% más animales que en 2019 y 36% más que en 2020.

Hacia adelante el mercado ganadero se volverá muy climático en cuanto al flujo de oferta, consideró Gustavo Basso, director de Gustavo Basso Negocios Rurales. El operador destacó la fuerte extracción que se ha registrado desde junio hasta ahora, que según estimó continuará en la misma línea, aliviando la carga de los campos en un escenario de incertidumbre respecto a las lluvias futuras. Por ahora la disponibilidad de pasturas “es soberbia”. Desde el punto de vista del mercado, posiblemente continúe un descenso de valores, que podría acentuarse cuando vuelva Brasil a China.

La reposición no acompañó la drástica suba que tuvo el gordo en los meses anteriores y ahora tampoco viene acompañando la baja. Para Basso, “había una cautela manifiesta por parte de los productores que habla de una madurez en la lectura del mercado y de la cadena en su conjunto”. En las próximas semanas el clima será clave.

Mercado ovino

En lanares, la oferta es creciente con el avance de las esquilas. Se alargan las entradas –en algunos casos hasta mediados de noviembre – y los valores parecen haber alcanzado un techo. Posiblemente pueda registrarse un ajuste bajista en las próximas semanas. Por ahora las referencias son similares a la semana pasada, entre US$ 4,60 y 4,65 para el cordero, la oveja en el eje de US$ 4,40 y el capón entre US$ 4,45 y US$ 4,50.

La faena semanal de ovinos fue la más alta del año, con 37.598 animales, superando en 25% el volumen registrado en mismo período un año atrás. Con un precio de exportación que sigue muy firme, y que en la última semana subió a US$ 5.670. El promedio anual está ahora en US$ 5.024, casi 17% más que en mismo período de 2020.

Carlos Pazos

Sigue siendo intensa la actividad en los frigoríficos de abasto local y exportación.