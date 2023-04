Giro inesperado: Ana Obregón no fue madre, pero sí abuela de una bebé gestada con esperma de su hijo fallecido

Hace algunos días la actriz y empresaria española Ana Obregón quedó en el centro de la polémica en su país por una serie de fotografías que le tomaron en Miami, en la que se la veía saliendo de un hospital junto a una bebé.

Según señalaron los medios españoles en ese momento, Obregón habría sido madre por gestación subrogada el pasado 20 de marzo. Sin embargo, la propia revista Hola, lugar en donde se divulgaron las primeras fotos, publicó este martes una entrevista con la actriz de 68 años en donde se aclaró la situación: la niña es hija de su hijo Alessandro, que murió en 2020 por un cáncer.

"Lo primero que tienes que saber —empezó Obregón en la entrevista— es que esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él. La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada, que implica, como sabes, la participación de una donante de óvulo y de una gestante, la tomé el día que mi niño se fue al cielo. Ese mismo día. Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer".

Según explicó la actriz en el intercambio con Hola, en donde además se publicaron varias fotos con la bebé, a la que nombró Ana Sandra, la situación se resolvió mediante un testamento ológrafo, un documento que el hombre dejó antes de morir.

"Cuando a mi hijo le diagnosticaron el cáncer e iba a comenzar el tratamiento de quimioterapia, los médicos le recomendaron que guardara muestras de su esperma, por si los medicamentos le afectaban en el futuro, para asegurarse de poder tener hijos. Estas muestras estaban conservadas en Nueva York. Aquel día estábamos en el hospital; Aless ya estaba muy mal y nos dijo que, si algo le ocurría, quería que supiéramos que él quería dejar descendencia en esta vida. Aunque ya no estuviera. Desde ese momento, lo único que me ha permitido seguir viviendo cada día, cada segundo, es cumplir la misión de traer al mundo a una hija de Aless", recordó Obregón.

EXCLUSIVA: Ana Obregón nos presenta a su nieta, Ana Sandra, hija de Aless (contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/9TS2SnNYgw pic.twitter.com/RucBpiPkue — Revista ¡HOLA! (@hola) April 4, 2023

Obregón, que en Uruguay es conocida entre otras cosas por su trabajo en Ana y los siete, que emitió la televisión española entre 2002 y 2005, y que en la televisión local fue transmitido por Canal 10, aseguró que hoy es la madre adoptiva y legal de la niña, que tiene pasaporte estadounidense, doble nacionalidad y que se encuentra tramitando su traslado a España.

Las críticas al proceso

En España, el caso de Obregón y la gestación subrogada estuvo en el centro de la conversación durante varios días. Esta técnica ha sido criticada fuertemente y la discusión ha llegado hasta el gobierno y a la política, con dos de las ministras del actual gobierno, Irene Montero (Igualdad) y María Jesús Montero (Hacienda) asegurando que esta práctica es una forma de explotación y violencia contra las mujeres, y que se aprovecha de situaciones precarias y de necesidad.

"Hay un sesgo de discriminación claro por pobreza", dijo Montero, que es además una de las dirigentes de Unidas Podemos, partido que integra el gobierno de coalición en España.

El único que apoya esta práctica es Ciudadanos, que tiene una participación minoritaria en el parlamento español, y que ha dicho que está de acuerdo con su reglamentación siempre que no haya compensación económica a la madre subrogada.

Antes estas críticas, Obregón también respondió en la entrevista con Hola: "Este debate es absurdo, porque esta técnica de repro­ducción asistida, se lleva haciendo muchísimos años y es legal en muchos países del mundo. Muchas parejas que no pueden tener hijos o parejas homosexuales o por los motivos que sean utilizan esta técnica. ¿Pero qué escándalo es este, ahora?".

"Es que esto no se puede poner en duda. Si el testamento y la última voluntad de mi hijo era eso, ¿cómo no lo voy a hacer? Si yo le juré que lo iba a salvar y no pude salvarlo, ¿cómo no voy a hacer lo que él quería que hiciera? Nadie en el mundo puede poner en duda que cuando una madre entierra a su hijo tiene que cumplir su última voluntad. Solo una persona cruel de corazón o una persona que no lo tenga pensaría algo así. Si hay opiniones en contra, yo no aguanto ninguna, ni voy a admitir ninguna. Nada más que la de un padre o una madre que hayan enterrado un hijo. Solo ellos son los que pueden opinar y los que me pueden entender", agregó.