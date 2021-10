Godín y su anuncio para la visita a Brasil: más "rebeldía", "espíritu combativo" y "competitividad"

El capitán de la selección uruguaya Diego Godín habló este lunes en conferencia de prensa en el Complejo Celeste luego de una práctica en la que Óscar Tabárez paró el equipo con el que jugará este jueves, hora 21:30, contra Brasil en Manaos.

Uno de los primeros puntos de los que habló Godín fue de la derrota del domingo contra Argentina por 3 a 0 en el Monumental de Núñez: "La derrotas duelen, más cuando uno va con la ilusión de poder ganar o sacar puntos, que en este camino de Eliminatorias es lo importante, y tiene un plus por ser un clásico ante Argentina. No nos gusta perder nunca y contra Argentina menos, lo hemos hablado, de sacar algo más de rebeldía después de una derrota, de levantarnos rápidamente, de corregir los errores que se cometieron empezando por uno mismo sacar un espíritu combativo y de competitividad más grande contra un rival muy fuerte que juega en su casa", expresó.

EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Diego Godín contra Rodrigo De Paul de Argentina

El capitán opinó que la celeste no atraviesa un período de "irregularidad", término utilizado en una de las preguntas que respondió.

"No comparto que este sea un momento de irregularidad, hemos estado períodos de un año sin ganar, o haber sumado dos de 18 puntos posibles o en situaciones límites de tener que ganar o quedar afuera. Por la poca respuesta que tuvimos pareció peor de lo que obviamente es que al final son tres puntos. Veníamos de un partido muy bueno con Colombia, hacía tiempo que no se jugaba un primer tiempo con esa intensidad, tan bueno, pero no se pudo ganar y se sumó un punto. Pero veníamos de una triple fecha en la que conseguimos tres puntos importantísimos que nos dejaron en zona de clasificación directa. No veo que sea un período de irregularidad alargado, se empató un partido en el que merecimos más y otro que perdimos en forma fea. Depende de nosotros pasar página y llenarnos de buena energía. No hay tiempo para lamentarse porque quedan quedan meses y tenemos que cambiar un estado de tristeza rápidamente en un estado de buena energía, de oportunidad y de un nuevo desafío que tenemos por delante para sumar puntos".

Para jugar contra Brasil, Godín no dio una fórmula pero dejó en claro que el equipo debe estar sólido en defensa para luego intentar aprovechar los espacios que se presenten: "Cuando defendés a selecciones tan fuertes es un trabajo de equipo. Hay que hacerlo con mucha concentración, agresividad, actitud y coordinación, ayudándonos en la marca, es la única manera de poder limitar a un rival de estas características, con jugadores de buenas condiciones tanto en técnica como en velocidad. Tenemos que hacer un gran trabajo de equipo, estar juntos escalonados, con un buen posicionamiento defensivo y después aprovechar los espacios y ser verticales como normalmente lo hemos sido".

afp efe pool

Godín y Roberto Firmino en el Centenario

Consultado sobre si el hecho de jugar defensivamente más lejos del arco propio genera mayores complicaciones, Godín valoró el cambio de estilo por el que atraviesa la selección: "La tendencia de estar más lejos del arco es porque tenemos más la pelota y esa es una buena señal porque quiere decir que hemos avanzando en otras cosas que se reclamaban antes como el volumen de juego y la posesión de la pelota. Antes defendíamos más bajo, éramos un equipo más de respuesta y vertical. Ahora por los jugadores que tenemos jugamos más en campo rival, por pasajes de los partidos. Si no lo hacemos bien se puede sufrir en defensa, por eso hay que estar muy atentos a la defensa preventiva cuando se pierde la pelota, que siempre haya uno sobrando y que siempre exista superioridad por detrás del último jugador de ellos".

"Estamos capacitados para jugar con línea de 3 o línea de 4, son decisiones técnicas en consecuencia de lo que el entrenador piensa que es mejor para ese partido. A veces puede salir bien o a veces mal. Pero hay que agarrarnos de lo que nos transmite el Maestro e intentar dar el máximo con el sistema que nos toque", agregó.

Cuando un periodista brasileño le preguntó si Uruguay va a Manaos a buscar un punto, Godín fue categórico en la respuesta: "Uruguay siempre juga para conseguir una victoria, sabemos que es un partido dificilísimo, es Brasil de local, no es casualidad su supremacía en Sudamérica en los últimos años, pero siempre vamos por los tres puntos y más en un clásico contra Brasil".

Godín también manifestó su orgullo por haber alcanzado sus 150 partidos con la selección uruguaya: "Es un orgullo, un honor, un motivo de felicidad por cumplir esa cifra de partidos, un orgullo poder seguir aportando para la selección, transmitir buenos valores y darle la mayor felicidad al pueblo uruguayo".