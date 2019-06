Hay novillos especiales que ya logran US$ 4,10 por kilo

Las precipitaciones generalizadas de los últimos días agregaron un factor de firmeza y dificultaron la logística en la actividad ganadera, con cargas retrasadas y con menor cantidad de negocios concretados, con una oferta que sigue siendo muy escasa y ganados de verdeo atrasados, que aparecen a cuentagotas.

Los precios siguen en ascenso, pero no al ritmo registrado en las semanas pasadas, con negocios que se concretan lote a lote.

Novillo y vaca gorda se encuentran en sus mayores valores desde 2011. El novillo gordo especial tiene como piso US$ 4 por kilo en cuarta balanza, con negocios puntuales que han alcanzado los US$ 4,10. Se trata de casos excepcionales de ganados de muy buena calidad, volumen y proximidad a planta, o por acuerdos entre productores y frigoríficos, en los que se paga un plus por encima de la referencia del novillo especial de exportación de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

La vaca gorda tiene una escalera de precios más amplia por calidad, desde los US$ 3,75 a los US$ 3,85 por kilo. Los valores máximos se logran solo en casos especiales, por vacas bien pesadas, de calidad y en lotes voluminosos.

Los ganados de verdeo aparecerían recién entrado julio y se acentuaría el faltante de ganado en las próximas semanas.

A pesar de que la faena bajó por cuarta semana consecutiva los precios siguen tonificados. La industria mantiene el interés de compra, pero reduce su operativa, con varias plantas otorgando la licencia anual a sus trabajadores.

En la semana cerrada el 15 de junio se faenaron 40.284 vacunos, alrededor de 5.000 menos que la semana anterior y que en el mismo momento del año pasado. El volumen de novillos fue apenas superior al de vacas, debido a la faena de ganados para la Cuota 481 en algunas plantas, con 19.715 cabezas. La faena de hembras totalizó 19.572 animales.

Aunque baje la faena, el interés de compra industrial sigue siendo mayor que la oferta de ganado, expresó Joaquín Abelenda, de escritorio Walter Hugo Abelenda, quien ve lejos una baja de valores. “Si la demanda baja mucho posiblemente (el precio) quede por acá. Pero si sigue con la voracidad con la que viene hasta hoy, va a seguir subiendo”, estimó.

En la reposición hay avidez de compra en todas las categorías, pero con mucha dificultad de concretar negocios de campo y de “juntar las puntas” entre comprador y vendedor.

Los valores siguen muy firmes, con negocios que por el ternero al bulto cruza los US$ 400 con holgura. Y con una ternera que busca emparejar esa referencia.

En la grilla de la ACG, todas las categorías se mantuvieron o aumentaron respecto a la semana pasada (a excepción del ternero liviano). El ternero subió tres centavos respecto a la semana anterior a US$ 2,35; y la vaca de invernada, muy demandada, subió cinco centavos a US$ 1,66 y con máximos de US$ 1,75.

En lanares la oferta es mínima y casi no hubo operativa en esta semana, afectada por la lluvia. La industria absorbe todo lo que aparece y los pocos negocios que se concretan son a valores firmes. La ACG subió dos centavos la referencia para cordero a US$ 3,57; el borrego subió tres centavos a US$ 3,59; los capones se mantuvieron en US$ 3,30; y la oveja subió tres centavos a US$ 3,25.

La faena de ovinos bajó respecto a la semana anterior y se mantiene significativamente por debajo de los niveles del año pasado. Se industrializaron 4.464 lanares contra 4.870 de la semana pasada y casi tres veces menos que los 12.519 de igual semana del año pasado. Las ovejas representaron el 13% de la faena con apenas 602 cabezas, cuatro veces menos que las 2.476 faenadas en igual semana del año pasado.

Precio de exportación de carne vacuna en máximos desde 2014

La tonelada de carne vacuna exportada alcanzó los US$ 4.537 en la semana cerrada el 15 de junio, el valor más alto desde enero de 2014. El pico de precio está posiblemente vinculado a los últimos envíos a Europa con destino a Cuota Hilton. El volumen exportado fue de 8.261 toneladas peso canal. En lo que va del año al 15 de junio el precio promedio se ubicó en US$ 3.627, un 2% arriba de los US$ 3.557 del mismo período de 2018. El volumen exportado suma 221.322 toneladas, superando en 2,9% las 215.152 toneladas enviadas un año atrás.