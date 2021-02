Hay una meseta de precios en el mercado del ganado gordo

El mercado ganadero mantiene la firmeza y cierra una semana sin grandes variaciones de precios. Se mantiene una dinámica de poca oferta y avidez por parte de la industria, que llevó a los mejores novillos a cotizar desde la semana pasada en el eje de los US$ 3,50 por kilo, pudiéndose obtener algún centavo más por negocios puntuales y de volumen.

La demanda está firme, fundamentalmente por ganados especiales y bien terminados, con escasa oferta de ganados de pasturas y una faena de ganados de corral reducida respecto a años anteriores. Para la vaca, los negocios se hacen entre US$ 3,20 y US$ 3,30 por kilo en cuarta balanza.

Las vaquillonas especiales, que hace un mes estaban con una demanda prácticamente inactiva, alcanzaron los US$ 3,40. La región se ha encarecido y la importación de carne se ha frenado y eso dinamizó al abasto.

José Pedro Aicardi, director de MegaAgro, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural que “el clima ha sido un gran impulsor de los precios, sumado a la escasez de oferta –tanto en el ganado gordo como en el de la reposición–, y la disponibilidad de pasto le da al productor una cintura negociadora a la hora de vender el ganado”.

El ternero en Pantalla Uruguay subió a US$ 2,54

En el 225º remate de Pantalla Uruguay los terneros se dispararon y alcanzaron un promedio de US$ 2,54 por kilo en pie, con un aumento de 31% respecto a los US$ 1,94 del mes pasado y el más alto en un año.

“Soy auspicioso de un año de buenos valores en el mercado ganadero. La carne no se va a escapar a la firmeza en el precio de los commodities. Si siguen aumentando los precios o si el mercado se mantiene en estos valores va a depender mucho del clima y del empuje de la industria, que hasta ahora ha sido superior que el de un año atrás”, indicó Aicardi.

Faena de vacunos creció 24%

En la semana pasada, el ingreso de vacunos a la industria subió por segunda semana consecutiva y se ubicó apenas por debajo de las 45.000 reses. La recuperación de la actividad en plantas que habían cerrado por casos de covid-19 en sus trabajadores, la presencia de cuadrillas kosher en algunas industrias y la ventana de faena de ganados de corral con destino a la Cuota 481 impulsaron la faena, a pesar de una gran escasez de ganados de pasturas terminados.

En lo que va del año la faena de vacunos se ubica un 24% por encima que un año atrás.

En la semana cerrada el 20 de febrero se faenaron 44.623 vacunos, 5% más que los 42.467 registrado en la semana previa y un 4% más que las 43.072 reses industrializadas un año atrás, según los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Impulsada por la Cuota 481 y la faena kosher, la faena de novillos mostró un aumento semanal de 10% pasando de 21.142 a 23.176 cabezas y se consolidó como la más alta en tres meses.

Lanares: demanda firme y oferta menguada

La demanda por lanares está firme, pero con una oferta que ha menguado. Los corderos livianos subieron un centavo a US$ 3,12, el cordero pesado subió tres centavos a US$ 3,18, los borregos dos centavos a US$ 3,15, los capones dos centavos a US$ 3,11 y las ovejas a US$ 3,03 –según la referencia de precios de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG)–.

También en ovinos se mantiene la actividad por encima del año pasado. En este caso en lo que va del año la extracción es casi el doble que la del año pasado (+91%) y la de ovejas supera en 120% la del año pasado.

Precio de exportación volvió a bajar

El precio de exportación de la carne vacuna contabilizó su tercera semana consecutiva de ajuste a la baja, alcanzando los US$ 3.516 la tonelada y se ubicó casi US$ 300 por debajo de un año atrás.

En lo que va del año el promedio se ubica en US$ 3.680, un 10,7% por debajo que los US$ 4.122 registrados en el mismo período de 2020, cuando todavía persistía la presión alcista de China. En volumen, los envíos alcanzan las 56.842 toneladas, por encima de las 40.144 de un año atrás.

En carne ovina el dato semanal es de US$ 4.774 por tonelada y subió US$ 200 respecto a la semana pasada. El promedio anual es de US$ 4.808, un retroceso de apenas 1% respecto a los US 4.877 promedio a inicio del año pasado. Van exportadas 3.786 toneladas frente a 2.300 enviadas al exterior en el mismo lapso de hace un año.

Juan Samuelle

Engorde de vacunos en corrales.