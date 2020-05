Hay una meseta de valores en el mercado de los ganados gordos

Cierra una semana sin grandes variaciones de precios en el mercado local del ganado gordo. Se mantiene una dinámica de poca oferta y sin presión de compra por parte de la industria.

Para el novillo gordo especial la demanda industrial continúa enlentecida, ante las dificultades de colocación de cortes de alto valor en Europa, vinculado a la pandemia del nuevo coronavirus.

Se reduce la brecha de precios entre novillo y vaca. El novillo especial de exportación y el gordo bueno se mueven en el eje de US$ 3,15 y US$ 3,20 por kilo en cuarta balanza. Sigue más demanda la vaca gorda, con un abanico más amplio de precios por calidad, entre US$ 3 y US$ 3,10. El abasto, con fuerte interés por vaquillonas, ofrece valores por encima del promedio. La vaquillona cotiza en el eje de los US$ 3,15.

Las entradas a planta en todos los casos se mantienen ágiles, alrededor de una semana, según se informó.

Se acentuó la falta de oferta de ganados bien terminados

En un año climáticamente complicado se ha acentuado aún más la falta de oferta de ganados bien terminados, con verdeos que siguen muy demorados. Aunque el dato semanal de faena mostró un aumento en la participación de novillos, en parte se explica por una mayor participación de ganado de corral, que quita presión de compra sobre el novillo de pasto.

En la semana cerrada el 9 de mayo se faenaron 42.390 vacunos, 17% más que los 36.122 de la semana previa, pero 12% menos que los 48.317 animales industrializados en igual semana del año pasado.

La faena de novillos fue la que más aumentó. Totalizó 19.942 animales, 25% más que los 15.892 de la semana anterior.

El mercado de reposición muestra un ajuste moderado de precios, pero mantiene la firmeza, con muy buena oferta de terneros.

El productor sigue siendo el principal actor como comprador y en menor medida la exportación en pie. Hay mayor concreción de negocios a través de los remates virtuales que en negocios particulares. Un consignatario consultado consideró que el precio del ternero encontró un equilibrio, con leves ajustes semanales pero sin cambios drásticos.

En el primer día de remate de Plaza Rural esta semana el ternero mostró un baja moderada de 5% en el precio del ternero. Logró un promedio de US$ 2,20 por kilo en pie, 11 centavos menos que los US$ 2,31 del remate anterior y cuatro centavos menos que los US$ 2,24 del mismo mes del año pasado.

Poca oferta de lanares

En lanares, hay poca oferta y escasa concreción de negocios. Las ventas de carne a Brasil siguen acotadas, vinculado a la devaluación de la moneda en el país vecino.

Los valores se encuentran en una relativa estabilidad, con corderos livianos que cotizan en el eje de los US$ 3,48, los corderos pesados entorno a US$ 3,52, los borregos rondan los US$ 3.47, los capones próximos a US$ 3,19 y las ovejas entorno a US$ 3,09.

Precio de exportación se consolida debajo de US$ 4.000

El precio de exportación de la carne de vacuno registró su séptima semana consecutiva por debajo de los US$ 4.000 por tonelada y promedió en la última semana US$ 3.749 por tonelada, de acuerdo a los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En el acumulado de 2020 se ubica en US$ 3.949, todavía 11% por encima del valor registrado en igual período del año pasado.

En carne ovina el valor promedio semanal mostró una nueva baja con un promedio de US$ 3.671 y se confirma el ajuste que se viene registrando a lo largo del año.

El promedio en lo que va de 2020 semana a semana reduce la brecha con igual período de 2019, pero todavía el precio resiste por encima, con US$ 4.460 por tonelada, más que los US$ 4.248 de un año atrás.