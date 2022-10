IM abrió licitación para cámaras en ómnibus: ¿qué chances tiene de ser multado por usar el carril "solo bus"?

La Intendencia de Montevideo (IM) abrió la licitación internacional para instalar cámaras en 50 ómnibus que cumplan con el objetivo de controlar el uso del carril "solo bus" y multen a aquellos vehículos que lo usen. Los pliegos a los que accedió El Observador estipulan además la colocación de dispositivos que cuenten en tiempo real la cantidad de pasajeros a bordo, y los ascensos y bajadas en cada parada, así como también la videovigilancia a bordo del vehículo. Eso va a regir para 200 ómnibus, incluidos los 50 ya mencionados.

El proyecto elaborado junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) constituye una de las apuestas de la intendencia para atacar la caída de venta de boletos en el transporte colectivo. Tanto el gobierno departamental como las empresas visualizan que los autos particulares que obstruyen el carril solo bus afectan su velocidad comercial, lo que desincentiva los viajes en ómnibus, mientras crece el tránsito por las calles de la ciudad.

En paralelo al llamado a licitación, la intendenta Carolina Cosse firmó el texto del convenio a ser suscrito con los cuatro permisarios del sistema: Cutcsa, Come, Coetc y Ucot. La comuna estableció que las ofertas no podrán superar el monto de los US$ 1.650.000 más IVA. La medida supone un nuevo paso respecto a los planes piloto iniciados dos años atrás, que propiciaron videos virales en redes sociales y desmentidos de la administración que remarcaban que aún no estaban multando.

Los 50 ómnibus en cuestión van a tener al frente una cámara –un modelo llamado LPR– con capacidad de reconocimiento de matrículas. Los dispositivos, que van a estar transmitiendo en tiempo real a las oficinas del Centro de Gestión de Movilidad (CGM), van a notificar sobre potenciales infracciones de autos que conducen por el carril "solo bus" –o que están detenidos en la senda–. Un funcionario del otro lado de la pantalla va a corroborar si está infringiendo la normativa.

Diego Battiste

La Intendencia de Montevideo colocará cámaras en 50 ómnibus

"La solución (tecnológica) deberá contar con suficiente inteligencia para ignorar objetos fuera del carril 'solo bus', con el fin de minimizar el tiempo y esfuerzo de validación posterior, así como la duplicación de evidencia por parte de varios ómnibus dentro de un rango horario a determinar", se explicita en el pliego.

¿Van a multar? Si bien el convenio promovido por la comuna con las empresas refiere a "evaluar la pertinencia de fiscalizar a través de dichos dispositivos", el sistema fue, en esencia, creado para ello. Todos los actores del rubro saben que eventualmente van a llegar las sanciones si de verdad la administración se propone lograr mejoras sustanciales en la velocidad comercial.

Por otro lado, serán 200 los coches que cuenten con dos cámaras a bordo –de tipo IP con LED infrarrojo u otro mecanismo que habilite la visión nocturna de al menos diez metros– para ejercer la videovigilancia. La IM exige que los dispositivos tengan la capacidad de grabar audio y activarlo desde las oficinas en caso de requerir escucharlo.

De hecho, uno de los objetivos planteados es el de "generar un efecto disuasorio y registrar posibles situaciones de inseguridad como robos, agresiones, actos vandálicos o comportamientos inapropiados".

A esto se suma una cámara por puerta, para captar el movimiento en cada parada y calcular –con una precisión del 95%– la ocupación del vehículo en tiempo real. Todo el material va a requerir de conectividad 4G para transmitir a través de un VPN para la red de la intendencia. Los pliegos detallan la necesidad de un soporte de visualización para varios monitores con al menos ocho imágenes en tiempo real a activar a demanda.

Cualquier operador que quiera acceder a las filmaciones va a necesitar un usuario autorizado y una contraseña, al tiempo que la navegación va a quedar registrada en el sistema, según adelanta la IM. Quien gane la licitación va a encargarse de toda la instalación y quedará a cargo del mantenimiento durante los próximos tres años, con la posibilidad de una ampliación por otros tres años a cargo de la IM.

El mecanismo supone de hecho la aplicación de un sistema poco extendido en el mundo. Nueva York es uno de las contadas ciudades que lo ha promovido, con el reciente anuncio de la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA por su sigla en inglés) para llevar las cámaras a otras 300 unidades en nueve rutas en Staten Island, Bronx, Queens y Brooklyn, de modo de abarcar hasta el 85% de los carriles solo bus de la ciudad.