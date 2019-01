Imperdible: Teros ante Jaguares, primer partido nocturno de rugby en el Charrúa

Los Teros abren el año el jueves 24 de enero con una cita de lujo: un amistoso ante Los Jaguares, la franquicia argentina del Super Rugby, que comparte plantel con Los Pumas.

El partido será además la primera instancia de rugby XV nocturna en el Estadio Charrúa, luego de la remodelación del estadio con motivo del Mundial femenino sub17 de fútbol. En diciembre se jugó el seven de la URU, pero este será el debut masivo de las luces del Charrúa.

Para Uruguay será la primera y última prueba antes del debut en la Américas Rugby Championship, el sábado 2 de febrero ante Canadá, también en el Charrúa a las 20.10. Será también el puntapié inicial a un año muy especial, que tendrá su epicentro en setiembre con la Copa del Mundo que se disputará en Japón, y por eso el interés de exponerse a un nivel de competencia alto.

A su vez, para Jaguares también será la única prueba antes de debutar en la edición 2019 del Super Rugby, el 16 de febrero en cancha de Vélez ante Lions. El Super Rugby es el campeonato de franquicias de Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Argentina y Japón. A los argentinos se les ha complicado conseguir rivales de nivel de Super Rugby, ya que arrancan jugando como locales las primeras tres fechas y no hay equipos que quieran hacer el largo trayecto hasta Argentina por un amistoso.

Primer partido de Los Teros en el año mundialista, la chance de ver en Uruguay a Los @JaguaresARG pocos días antes de debutar en el #SuperRugby, primer partido nocturno de rugby en el Charrúa, entradas baratas... la verdad, imperdible. Jueves 24, 20.10 pic.twitter.com/LKASTalk43 — Ignacio Chans (@ignaciochans) 14 de enero de 2019

Con Los Pumas

Decir Jaguares es prácticamente decir Los Pumas, ya que la Unión Argentina ha apostado al desarrollo de esta franquicia, limitando la citación a la selección de jugadores que no disputen el Super Rugby. De esa manera, la amplísima mayoría de sus jugadores son parte del plantel de Pumas. De hecho, será el equipo argentino más fuerte que se presente en Uruguay desde los principios del profesionalismo, a mediados de la década de 1990.

Por ejemplo, en 2003 Argentina le ganó a Uruguay 32-0 en el Franzini, con un equipo que era una mezcla de jugadores jóvenes que explotarían luego (Hernan Senillosa, Manuel Contepomi, Juan Martin Hernández, Eusebio Guinazu, Patricio Albacete, José Nuñez Piossek) y otros más que no llegaron a irse al exterior o que lo hicieron por períodos más breves: Pedro Sporleder, Santiago Phelan, Rolando Martin, Lucas Ostiglia, , los hermanos Nicolas y Juan de la Cruz Fernández Miranda.

Para ver un equipo completo de Pumas hay que remontarse a 1996 (victoria argentina 37-18 en Carrasco Polo): Reggiardo, Sporleder, Martin, Camerlinckx, Pablo Bouza, Piochot, Cilley, Arbizu, Camardón, Albanese), o al histórico 19-10 en el Parque Central en 1993, por las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 1995, la vez que Los Teros estuvieron más cerca de derrotar a Los Pumas, 1997 (56-17), casi con el mismo plantel.

A la espera de que Jaguares anuncie el plantel, es de esperar un fuerte equipo, con nombres como Emiliano Bofelli, Agustín Creevy, Pablo Matera, Martín Landajo, Tomás Lavanini, Marcos Kremer, Juan Manuel Leguizamón, Matías Moroni, Javier Ortega Desio, Guido Petti y Joaquín Tuculet, entre otros.

De ese modo será una prueba muy dura para el seleccionado que dirige Esteban Meneses, que además no podrá contar con varios de sus jugadores que militan en el profesionalismo. No estarán los que militan en Francia (Ormaechea, Berchesi, Capó, Leindekar, Lamanna) y tampoco la avanzada de los que firmaron con equipos de la Major League Rugby de Estados Unidos: Santiago Arata, Andrés Vilaseca, Ignacio Dotti y Juan Echeverría. Hay otros seis (Diego Magno, Alejandro Nieto, Mateo Sanguinetti, Gastón Mieres, Leandro Leivas y Rodrigo Silva) que aún no han partido a EEUU ya que esperan su visa de trabajo.

Las entradas costarán $100 y los menores de 15 años ingresarán gratis vistiendo la camiseta de su colegio o club. El partido irá en vivo por ESPN,