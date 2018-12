Industria propone valores por debajo de US$ 3 para el novillo gordo

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

El mercado del ganado gordo sigue bajo presión. En su sexta semana consecutiva de caída, el novillo gordo especial se coloca a US$ 3 por kilo carcasa, con una industria que ya propone valores por debajo. Lograr ventas por encima de ese precio es excepcional.

Muchos productores se resisten a convalidar las nuevas referencias, aunque las necesidades financieras y el clima juegan un rol clave en la concreción de los negocios.

Quienes tienen la necesidad de hacer caja para afrontar mayores gastos a fin de año, o alivianar la carga de los campos antes del verano, ya han vendido novillos pesados por debajo de US$ 3, aunque no es el general.

La oferta –que aumentaba a cuentagotas– tiende a retraerse en este escenario de ajuste. También ha enlentecido el mercado que muchas industrias están abastecidas y no pasan precio.

La expectativa es que la operativa industrial disminuya en diciembre, con algunos frigoríficos que han resuelto cerrar en las últimas dos semanas del mes. Eso ha llevado a que las entradas a planta en varios casos se aplacen para enero.

En el caso de la vaca, hay un abanico de precios más amplio por terminación, desde US$ 2,70 por kilo las más livianas hasta US$ 2,85 las especiales, de más de 230 kilos de carcasa.

La actividad industrial semanal totalizó 49.455 cabezas, 8% por debajo de las 53.718 de la semana pasada, aunque 26% arriba que el volumen faenado en igual semana del año pasado, 39.065 cabezas.

La faena de vacunos alcanzó en noviembre su mayor volumen para ese mes desde 2010. Totalizó 227.212 cabezas, 30.646 más (15,6%) que las 196.566 faenadas en igual mes del año pasado. El principal motor fueron las hembras, con una faena que fue la mayor de la historia para noviembre. Alcanzaron las 120.020 cabezas, 28% por encima de las 93.726 de noviembre del año pasado.

Cómo evolucionen las lluvias en las próximas semanas será clave en la decisión de venta de los productores y en la conformación de precios del mercado.

Contemplando el factor clima, consignatarios consultados coinciden que US$ 3 será un valor de equilibrio para el novillo en lo que resta de diciembre y que pueda tener un repunte en enero.

En ovinos, sigue trancada la colocación para las categorías adultas. Desde principios de noviembre las industrias, casi en su totalidad, se han abocado completamente a la compra y faena del cordero mamón.

La referencia para cordero mamón entre 20 y 28 kilos va entre US$ 3,30 a US$ 3,35 por kilo. En la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) el cordero pesado subió un centavo a US$ 3,35, los corderos de hasta 35 kilos se mantuvieron en US$ 3,35, los borregos en US$ 3,31, los capones en US$ 3,05 y las ovejas bajaron un centavo a US$ 2,96.

Tonelada de carne exportada logró su mejor valor en el año

El precio de exportación de carne entre el 25 de noviembre y el 1° de diciembre logró su mejor valor promedio del año, con US$ 4.249 por tonelada, aunque con el segundo menor volumen semanal de 2018 (4.291 toneladas).

En las últimas cuatro semanas móviles el precio promedio por tonelada mostró un repunte a US$ 3.636 por tonelada. Y en el acumulado del año se ubicó en US$ 3.537, un 3% arriba de los US$ 3.433 del mismo período del año anterior. El volumen exportado en peso canal totalizó 423.510 toneladas, un 4% más que las 407.572 toneladas en igual período de 2017.

En carne ovina cayó tanto el volumen exportado como el precio promedio. Se enviaron al exterior 171 toneladas a un promedio de US$ 3.744. El ingreso promedio en entre el 1° de enero y el 1° de diciembre fue de US$ 4.541, una brecha de 8% respecto a los US$ 4.201 por tonelada de un año atrás. El volumen embarcado está levemente arriba este año, con 12.740 toneladas arriba de las 12.550 toneladas del año anterior.