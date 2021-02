Inicio de año con menos importación de carne vacuna, pero más de cerdo y ave

La importación de carnes que hubo en enero fue un 3% menor que la que se realizó en el mismo mes del año pasado, concretándose el ingreso más bajo medido en volumen desde que se decretó la emergencia sanitaria por la aparición de casos de covid-19 en Uruguay.

En enero de 2021, considerando las carnes porcina, bovina y aviar, ingresaron 4.991 toneladas, contra 5.148 toneladas registradas en enero de 2020 (157 toneladas menos).

Con base en datos aportados a El Observador desde el Instituto Nacional de Carnes (INAC), para encontrar un registro menor al de enero de este año hay que ir un año atrás, a febrero de 2020, cuando se importaron 4.499 toneladas.

Posteriormente, siempre considerando el atípico 2020 por la pandemia de coronavirus, de golpe se pasó a 7.136 toneladas en marzo, que a la postre fue el ingreso pico en todo el año pasado, no obstante siempre desde marzo se importó por encima de las 5.000 toneladas e incluso con varios meses por encima de las 6.000 toneladas, registros nada frecuentes en años anteriores para negocios de importaciones de carnes.

En el cierre de 2020, en diciembre, se importaron 5.719 toneladas de carnes.

En todo 2020 se importaron, considerando carnes porcinas, bovinas y aviar, 72.880 toneladas por US$ 229.809.000, lo que da un promedio por tonelada de US$ 3.153.

Se importó menos carne vacuna

Cambió el año y, como se esperaba, la carne de cerdo sigue siendo la de mayor peso en la importación, con 2.809 toneladas del total y un crecimiento de 64,7% respecto a enero de 2020; se importaron 1.776 carnes vacunas, con una caída de 45,3% en ese caso; y creció con fuerza el ingreso de carne aviar, que totalizó 416 toneladas, un 94,6% más en el primer mes del año pasado.

Total de carnes importadas durante enero de 2021

La carne porcina explica el 56,28%

La carne bovina el 35,29%

La carne aviar el 8,33%

Total de carnes importadas durante todo 2020

La carne porcina fue el 51,52%

Carne bovina el 43,79%

La carne aviar el 4,69%.

En la importación de carnes en enero de 2021 se invirtieron US$ 15.470.000, lo que da un pago promedio de US$ 3.101 por tonelada.

En carne porcina se promedió US$ 2.662, en carne bovina US$ 4.139 y en carne aviar US$ 1.661, en todos los casos por tonelada.

Brasil, el principal proveedor

En enero de este año el 81,65% de las carnes que Uruguay importó procedieron de Brasil (4.075 toneladas); el 9,57% llegó desde Paraguay (477 toneladas). También hubo importaciones, de menor porte, desde Chile, Estados Unidos, Argentina, Dinamarca y España.

Considerando todo el ejercicio 2020, los porcentajes fueron, respectivamente y para los casos principales: Brasil 86,81% y Paraguay 8,23%.

Diego Battiste

El tipo de carnes importadas

En enero de este año, el 100% de la carne porcina importada fueron cortes congelados.

En carne bovina, el 70,23% fueron trozos de cuartos traseros, el 19,96% trozos de cuartos delanteros; y el 9,74% recortes (trimmings).

En la aviar, el 88,93% fueron trozos congelados y el 11,07% congelado, pero sin trocear.