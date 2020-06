José Decurnex: "En el fútbol uruguayo es necesario el fair play financiero"

El presidente de Nacional, José Decurnex, dijo que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) necesita una profunda reestructura y es deber del fútbol profesional liderar ese cambio, pero antes los clubes tienen que hacerlo internamente.

"Primero tenemos que ordenar la casa de cada uno, para mí es fundamental, porque mal podemos decir 'vamos a ordenar la AUF que es la casa de todos', si la nuestra es un desastre. Hay que mirar un poquito para adentro, ser autocrítico, entender cosas fundamentales como que no se pueden pagar los salarios que se venían pagando en Uruguay porque no son salarios de Uruguay", señaló el dirigente durante una extensa entrevista en el programa Hora 25 de AM 770 en el marco de una ronda de entrevistas que realizarán con los presidentes de todos los clubes.

Sobre el tema, Decurnex agregó: "Hay que profesionalizar las estructuras porque hay que tener cada día más cabeza y capacidad para ver cómo y dónde se consigue dinero, porque el mundo está globalizado y a la hora de vender un jugador, lo que se está esperando son cosas diferentes; antes con un videito se arreglaba, hoy no".

Indicó sobre Nacional: "Hemos hecho en este tiempo una reestructura muy profunda, que empezamos por la parte económica, pero es la parte deportiva, administrativa, y la AUF debe seguir por el mismo camino y lo tenemos que liderar nosotros porque en definitiva si los clubes no existimos no existe el fútbol para nadie".

También dijo Decurnex que en ese sentido es necesario ayudar a todos los estamentos: "Hay responsabilidad de los clubes de trabajar con los árbitros, con el Colegio de Árbitros para mejorar el arbitraje y eso se mejora yendo a la base, a las personas que están iniciando su trabajo, dándoles lugares dignos de trabajo, la tecnología, los salarios".

Diálogo con los jugadores

También dijo que es necesario el diálogo transparente con los futbolistas y su gremio. "La relación del club con el jugador debe ser sana, honesta, clara, donde el jugador también entienda lo que el club está haciendo, por qué lo hace. Nacional tiene un proceso muy fuerte de apostar a las formativas, hoy somos el plantel más joven del fútbol uruguayo porque lo veo como única salida y veo importante el diálogo con el jugador, con la Mutual, para hacer todo de común acuerdo".

Además, señaló el presidente tricolor: "Una de las cosas que tiene que venir es el fair play financiero que ya está en Europa, es necesario y nos va a obligar a todos, sin excepciones, a ser conscientes de las decisiones que tomamos, porque en esas decisiones está salvaguardar lo que mueve el mundo fútbol, muchas fuentes de trabajo, muchas familias y de alguna manera es responsabilidad de los clubes que eso siga adelante".

"Para mi un tema clave es que si Uruguay es un mercado vendedor, te tenes que adecuar al mercado comprador, armar una estructura de campeonatos de acuerdo a la realidad del que te compra, no del que vende... Hay que sacarse la camiseta, esto es el fútbol uruguayo y ver cómo hacemos para que sea beneficioso para todos", añadió y se refirió al movimiento de varios clubes, de transformarse en sociedades anónimas deportivas para salir adelante: "Para la realidad del fútbol uruguayo es imprescindible la SAD, porque se necesita dinero fresco para que muchas instituciones puedan tener la tranquilidad de armar un plan a cinco años y que pueda ser sustentable. No hay viabilidad para un club como Nacional, pero si las SAD empiezan a prevalecer, nos va ayudar a quienes no somos a ser mucho más prolijos y a empezar a ordenarnos para competir adecuadamente".

Respecto a la estrategia para aumentar los ingresos económicos genuinos, dijo Decurnex: "El mundo fútbol uruguayo tiene dos partes, Nacional y Peñarol por un lado, y el resto por otro. Uruguay es muy chico, está muy concentrado en dos equipos y en nuestro caso una alternativa es llegar a esa gente que quiere estar en contacto con Nacional y por eso surgió la idea de 'Nacionalizate'. El dinero está ahí. El año pasado cuando arrancamos esta directiva, tal vez no fue buena idea ir a Estados Unidos, un viaje criminal, pero la razón fue porque queríamos abrir el mercado de la MLS y eso redundó en un montón de cosas después, como la pretemporada gratuita, cuatro visitas de clubes de la MLS a nuestras formativas, ofertas por nuestros jugadores. A veces hay que arriesgar. Después nos fuimos a Japón y también nos dijeron que estábamos locos, pero luego nos ofrecieron una pretemporada en Asia con todo pago y un viaje a Japón tiene un valor de casi US$ 300 mil. Son patriadas que hay que hacer para romper el molde. En el mercado interno es difícil crecer y que abrir esas ligas; en Europa es cada vez más difícil, se necesita pasaporte comunitario y no todos los jugadores lo tienen, el dinero está en Asia, en África y en la MLS".

Entradas para el clásico

Entre otros temas, Decurnex habló sobre la idea de vender entradas simbólicas para el clásico cuando se reanude el Torneo Apertura: "Es un proyecto que venimos trabajando hace dos meses cuando en la Bundesliga uno de los equipos anunció que iba a poner un plástico con las fotos de sus hinchas. Nos comunicamos con la empresa alemana, pero eso no se puede hacer acá porque necesita que haya butacas con respaldo, y encontramos en Uruguay una tecnología que es una lona que va a cubrir las zonas de tribuna del Estadio Centenario, dejando libres las escaleras y en esas lonas irán fotos de hinchas, socios, quienes compren su entrada. La intención es tener un clásico lleno, con almas por lo menos, que aunque lo vean por televisión sientan que están presentes ahí".

Contó que habló con el presidente de Peñarol Jorge Barrera para que el club aurinegro se acople a la idea vendiendo entradas para la Ámsterdam y así "hacer algo entretenido" en el partido más importante del fútbol uruguayo.