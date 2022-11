Juan Foderé: “El estancamiento del dólar le pega fuertemente al sector”

Juan Foderé, gerente general de Fadisol, habló con El Observador sobre la apertura del mercado chileno para la colza uruguaya, un producto que se utiliza para producir aceite y como alimento del ganado y el salmón; además, analizó la zafra que comenzó recientemente y destacó los buenos resultados que se han visto en productividad hasta ahora.

¿Cómo se abrió el mercado de la colza uruguaya en Chile?

En junio del año pasado una empresa chilena vino a visitarnos a Uruguay con la necesidad de importar canola (colza), viendo el problema que tenía Canadá con la producción. Empezamos a conversar la posibilidad de exportar y, cuando fuimos a hacer negocios, nos encontramos con que Uruguay no tenía habilitación fitosanitaria para entrar al mercado chileno. Empezamos a trabajar con el Ministerio de Ganadería, (Agricultura y Pesca) y se pusieron en conversación con el ministerio de Chile para sacar esto adelante. En noviembre del año pasado Leonardo Olivera (titular de la Dirección General de Servicios Agrícolas) nos dijo que los tiempos no iban a dar, y este año volvimos a Chile para retomar el negocio sabiendo que en agosto iba a quedar aprobado el fitosanitario.

¿Para qué se utiliza la colza en Chile?

(La importadora) es una aceitera y el subproducto lo destina para alimentación de ganado y también de salmón. Todo se envió para la misma firma; hicimos un proyecto que dejaría en el entorno de 5 mil toneladas (exportadas). Todo va en camión y tenemos el problema de la pasada de Argentina a Chile, que en los meses de abril, mayo junio se nos puede complicar por la nevada, por eso el proyecto consta de un inicio con envío por camión, pero está planificado para el año que viene tener también embarques (por barco).

¿Cómo es el mercado chileno?

El mercado lo formamos desde ambas partes tomando en cuenta Matif porque es la referencia por medio de la que todos nos posicionamos en el mercado uruguayo. Para no ser diferente y ser transparentes con las otras empresas tratamos de trabajar sobre esa referencia. Y es cero arancel.

¿Y en cuanto a las exigencias sanitarias?

En ese sentido no tenemos problema, (Chile) no tiene grandes exigencias, es como el mercado interno en Uruguay. Por supuesto que (la colza) no puede ir con Paraquat (herbicida), pero no tenemos grandes inconvenientes.

¿Cómo se ven los valores?

Para este negocio puntual, la misma referencia que toma el mercado sobre Nueva Palmira lo tomamos sobre la planta de Ombúes de Lavalle, lo que le genera un costo menor al productor, ya que el flete es hacia Ombúes de Lavalle y no hacia Palmira. La tonelada anda en los US$ 555, más la bonificación de aceite, que tiene como base 43% y bonifica 1%.

¿A qué otros mercados se exporta colza?

Uruguay exporta a Europa gran parte de la colza, también hay un mercado a Estados Unidos y hay mucho mercado interno. El área es importante y creo que eso nos da a todas las empresas que estamos en esto, opciones, que es lo importante.

¿Cómo fue esta zafra para ese cultivo?

Estamos en un 50% de la zafra de colza (cosecha) y ha sido hasta el momento mejor de lo que todos esperábamos, teniendo en cuenta el clima. Por el momento está siendo una zafra buena. Antes de la cosecha estimábamos que íbamos a tener unos 1.300 kilos por hectárea y hoy podemos decir que vamos aproximadamente 2.000 kilos por hectárea.

Por supuesto que todo lo que se está cosechando es lo más temprano, así que tenemos algunas dudas de si seguiremos en este camino por lo más tardío, por el llenado de grano.

¿Cómo se ve la calidad?

La calidad es muy buena. Nos hemos sorprendido porque la materia grasa está por arriba de 43% en general, y con la sequía creíamos que íbamos a estar muy al límite con la materia grasa.

¿Cómo fueron los costos productivos para la colza?

Tuvimos costos altísimos, sobre todo con la fertilización, ese fue el costo más alto que tuvimos. Además de la renta de los campos, porque se tomaron en cuenta valores de soja de US$ 600 sobre la cosecha pasada. Los valores han aumentado significativamente.

¿Cómo se comportaron los otros cultivos en la zafra de invierno?

La zafra está recién comenzando. Lo que más se ha cosechado es colza, ahora estamos comenzando con algunas chacras de trigo y cebada y también nos sorprende la calidad y los buenos volúmenes que tenemos por hectárea. Lo que se está cosechando es lo primero que se sembró y en lo que vamos a tener los mejores rendimientos este año. Esperamos que lo que se coseche más tarde no tenga grandes inconvenientes en rendimiento o calidad, pero indudablemente puede ser lo más complicado, por la seca.

¿Cómo fue este año para la agricultura?

Siempre el faltante de agua es un tema importante. No hemos terminado el año agrícola, tuvimos una soja muy buena, con buenos márgenes por hectárea y vamos a terminar con cultivos de invierno que, si Dios quiere, no van a ser tan malos como inicialmente se estaba hablando. Creemos que va a ser un año muy bueno.

¿Qué perspectivas hay para a zafra de verano?

Por suerte tuvimos un episodio importante de lluvia. Por ahora el clima, que es una parte muy importante para la parte productiva, se viene comportando de buena manera. Esperamos tener un buen año. Tenemos un problema grave, que es el estancamiento del dólar, que le pega fuertemente al sector; de eso se habla poco. A nuestro rubro le pega muy fuerte porque tenemos gran parte de los costos en pesos, sobre todo la energía y personal. Esperemos que no siga cayendo el peso frente al dólar.

¿Cómo van las siembras de verano?

El cultivo de soja de primera debe de ir un 80% sembrado y el otro 20% se va a sembrar ahora después de los episodios de lluvias. Y lo que es de segunda se va a ir sembrando a medida de que se vaya cosechando. Estas lluvias fueron muy bien en general.