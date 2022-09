Junta médica de Barcelona define si opera a Ronald Araujo por su lesión de aductores

La lesión sufrida por Ronald Araujo a los 30 segundos del partido que Uruguay perdió 1-0 ante Irán el pasado viernes en un amistoso jugado en St. Pölten, Austria, sigue siendo la gran noticia con el paso de las horas.

Como informó Referí, en un comunicado, Barcelona expresa que "Araujo tiene una avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad".

Según se informó por parte de varios medios españoles, la lesión de Araujo le llevará entre seis y ocho semanas de recuperación.

Esto enciende las alarmas de la selección nacional debido a que faltan solo dos meses para que comience la participación de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 cuando enfrente en su debut a Corea del Sur.

Araujo se retiró lesionado ni bien comenzó el partido entre Uruguay e Irán

Según explicó este sábado el diario Mundo Deportivo de Barcelona, "los pacientes con Síndrome de Avulsión del aductor mayor sufren dolor de cadera, ingle o muslo relacionado con la actividad y los síntomas mejoran con el reposo".

Y agrega: "El tratamiento conservador del Síndrome de Avulsión del aductor mayor responde al reposo y la remisión completa de los síntomas suele suceder en un plazo que, frecuentemente, puede ir de un mes a dos meses".

Junta médica de emergencia

La lesión de Araujo hizo que se le inflamara la zona lesionada del aductor.

En ese contexto, los médicos esperan que se le baje el edema para certificar si tiene que ser intervenido quirúrgicamente o no.

Debido a ello, se reunirán en una junta médica del club de emergencia en las próximas horas para tomar esa decisiva determinación.

Según expresa este domingo el diario catalán Mundo Deportivo, "de confirmarse que requiere cirugía, Araujo no solo se perdería el trascendental mes del Barca (este que se viene con mucha competencia incluyendo el superclásico ante Real Madrid), sino que sufriría el infortunio de quedarse sin Mundial y no reaparecería hasta 2023".

@Barcelona_es

Araujo no estará en Barcelona por un tiempo debido a su lesión

Y agrega: "En cambio, si decidiese no operarse, el charrúa estaría unos dos meses de baja, pero aún tendría opciones de estar en la cita mundialista de Qatar".

Todo esto se sabrá en la junta médica prevista para las próximas horas en el club catalán.

Lo que está claro es que no son buenas noticias para Araujo, ya que si se opera, no llega al Mundial, y si no lo hace, llegará muy justo al mismo, ya que justamente quedan dos meses para el mismo.