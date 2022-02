Kepa le mojó la oreja a Van Dijk en el penal: mirá cómo reaccionó el zaguero

Liverpool conquistó el domingo en Wembley la Copa de la Liga inglesa al imponerse en una interminable serie de penales a Chelsea tras empatar a cero, después de que el golero español Kepa Arrizabalga fallara su penal en la tanda decisiva (11-10) en un enfrentamiento electrizante.

Ambos equipos gozaron de varias ocasiones de gol, pero finalmente fue el golero vasco, quien entró especialmente para la tanda de penales en lugar del senegalés Edouard Mendy, quien erró el 22º intento de la serie desde la pena máxima.

Justin Tallis / AFP

Kepa Arrizabalaga y su penal muy mal pateado

El exjugador de Liverpool, Jamie Redknapp, fue especialmente crítico con la decisión de Thomaz Tuchel de cambiar golero para los penales.

"Creo que lo complicó demasiado. Mendy es un golero más grande. ¿Cómo puedes decir que no ganarías con Mendy en el arco? Creo que no tiene sentido y se demostró que es un sinsentido de nuevo. Ni siquiera estuvo cerca de parar un penal, ni siquiera cerca. Todos estamos de acuerdo que cualquiera puede fallar un penal, pero esto, simplemente, no tiene sentido para mí. No es lo suficientemente bueno como para poner todos los huevos en la canasta. Espero que esto entierre la idea de meter a goleros solo para la tanda de penales. Mendy es uno de los mejores arqueros del mundo y, en cambio, metes a Kepa. Ridículo", expresó Redknapp en Sky Sports, donde es comentarista.

El DT justificó la decisión: "Ya lo habíamos hecho antes con Kepa, él es ligeramente mejor parando penales y por eso tomé la decisión. No es habitual que los 11 jugadores tengan que rematar, lo hizo demasiado rápido. A veces, estas cosas se vuelven contra ti, pero se hacen cuando hay que hacerlas".

Glyn Kirk / AFP

El vuelo de Kelleher y la pelota elevada

Lo más sorpresivo de todo fue la actitud que asumió el golero al momento del lanzamiento del penal de Virgil Van Dijk. Se paró intencionadamente contra su palo derecho como para generarle dudas al zaguero holandés quien lejos de titubear pateó fuerte contra ese mismo palo e igual anotó.

Por si eso fuera poco, la tanda se decidió con el acierto del golero de Liverpool, Coimhín Kelleher y el fallo de Kepa, quien remató por encima del travesaño.