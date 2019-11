La alegría de Peñarol del fin de semana: Lucas Madrid campeón latino y uruguayo

Lucas Madrid se consagró el domingo campeón latino de surf y campeón uruguayo en menos de 24 horas.

El representante de Peñarol escribió parte de la mejor historia del deporte de las olas para Uruguay al consagrarse como el nuevo monarca del surf latinoamericano. Y menos de un día después, gritó campeón a nivel local.

"Estoy muy emocionado, fue un año muy difícil y la verdad que estoy muy contento por todo lo que me está pasando. Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, a la gente que no me conoce pero igual me está apoyando a todo momento y también a mis espónsores que confían en mí y hacen posible cumplir todos estos sueños", dijo Madrid.

Luego de conquistar el quinto puesto en la fecha Alas Latin Tour de El Salvador, el sábado al mediodía de Uruguay, Madrid cambió los vuelos, armó las valijas y se fue corriendo al aeropuerto, para regresar a Uruguay y estar presente en Punta del Este el domingo.

La razón es que la Unión de Surf del Uruguay anunció el sábado la realización de la quinta fecha, donde podía coronarse también a nivel uruguayo.

Cuando estaba en el aeropuerto de Lima, recibió la confirmación oficial del título latino 2019, "algo inesperado cuando partí hace unas semanas hacia México, para correr la fecha en Puerto Escondido. Mi objetivo era ubicarme en el top 10 y con los resultados que se fueron dando, finalmente Uruguay quedó en lo más alto del ranking latino", explicó. La organización de Alas Latin Tour lo hizo oficial alrededor de las 20 horas de Uruguay, y Madrid arribó a las 5 AM al Aeropuerto de Carrasco.

El surfista había llegado a Puerto Escondido, que era la penúltima etapa del tour latino figurando en el puesto 42° del ranking. Tras dos excelentes eventos, el uruguayo demostró su nivel en México y El Salvador, para lograr uno de sus sueños máximos en el surf. En México debió enfrentar algunas de las olas más grandes de su vida, en un evento que lo marcó.

"Transformar los miedos en energía positiva, confiar en mí e ir para adelante fueron elementos claves para lograr un noveno puesto en las olas de Puerto Escondido. Si cometés un error en este tipo de olas pesadas, puede costar muy caro. Pude crecer como surfista y también como persona", explicó.

Según expresó Alas Latin Tour: "Lucas Madrid de Uruguay es oficialmente el nuevo Campeón Latinoamericano ALAS 2019 de Open Hombres. Madrid corrió tres de cuatro fechas en este año y su puesto quinto en la última fecha fue suficiente para ser inalcanzable en la tabla de posiciones final. Luego de haber quedado eliminado en octavos de final en El Salvador, el subcampeón es el peruano Juninho Urcia".

Este título latino de Open o categoría abierta, se suma al obtenido por Luis María Iturria en 2012, año en que, justamente, Madrid inició su camino como surfista profesional, guiado por Iturria, uno de los máximos referentes que tiene el surf uruguayo. "Estoy muy feliz y felicito a Lucas Madrid, este resultado demuestra que con esfuerzo y dedicación, el surf uruguayo puede estar en lo más alto a nivel latino", expresó Iturria.

La historia del título uruguayo

Lucas Madrid llegaba a esta quinta etapa primero en el ranking con tres primeros puestos y un segundo. Sebastián Olarte, el escolta, contaba en su haber con un primer y un segundo puesto. El Circuito Uruguayo 2019 cuenta con seis etapas y para determinar al campeón se toman como referencia los mejores cuatro resultados de cada competidor a lo largo de la temporada.

Además de Madrid, Sebastián Olarte llegaba como el único surfista con chances de ser campeón. Pero tenía la obligación de salir campeón en esta etapa y la siguiente para lograrlo. En caso de no hacerlo, Lucas Madrid se consagraría automáticamente campeón uruguayo.

A pesar de la derrota de Lucas Madrid a manos de su hermano Santiago en la segunda ronda de esta Copa McDonald´s, la gran actuación de Luisma Iturria quien fue el campeón de la etapa, puso el cetro uruguayo en manos de Madrid. Olarte se ubicó tercero en la final de la etapa.

Madrid aún no puede creer que dos resultados así se den en tan poco tiempo, y reconoce que “han sido muchos años de lucha, de no bajar los brazos y hoy se festeja".

El futuro de Lucas Madrid para 2020 será participar de varias fechas del calendario QS de World Surf League, con la mira puesta en dar pelea en el circuito más competitivo del planeta.

Schweizer campeón en El Salvador

Julián Schweizer cerró el año con una gran victoria en el Latinoamericano ganando la etapa final y más importante del año en el circuito regional que tuvo lugar en El Salvador.

El longboarder uruguayo cerró su año competitivo con broche de oro tras ganar una muy disputada etapa final del circuito latinoamericano de surf que tuvo lugar en las olas de El Tunco.

Schweizer venció por bastante la serie final ante el argentino Martín Pérez y los locales Amado de Jesús Alvarado e Hilario Carranza.

Con el resultado además se quedó con la cuarta posición del ranking final que se conforma por cuatro etapas.

“Estoy muy contento de poder quedarme con la victoria, hace tiempo que no lograba ganar un evento internacional. Depués de un año muy largo con grandes momentos este es el cierre con broche de oro”, dijo Schweizer.

“Fue un evento que fui de menos a más, tal vez que no estando muy de acuerdo con la cualificaciones que me daban los jueces en las primeras rondas pero logré hacer lo que los jueces querían ver para la final. Las olas estaban buenas, bombearon durante todo el campeonato. Por suerte logré agarrar la mejor ola de la serie al comienzo y luego conseguir mi segundo puntaje para quedarme tranquilo”, agregó.

Y sentenció: “Quiero agradecer a mi familia, patrocinadores y todos los uruguayos que estuvieron apoyando y mandando buena onda desde lejos. ¡Esto es para todo Uruguay! ¡Vamo la celeste!"

Ahora el longboarder que fue plata en Lima 2019 va a pasar unas semanas en Costa Rica y luego regresará a pasar las fiestas en su casa en Uruguay para prepararse para el 2020.