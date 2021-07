La asistencia de Viña, el gol errado por De Arrascaeta y el mal comienzo de Aguirre

Matías Viña y Giorgian de Arrascaeta regresaron con suerte diversa a sus equipos de Brasil tras la eliminación de Uruguay de la Copa América.

El lateral izquierdo fue clave en la victoria de Palmeiras por 2-0 frente a Gremio por el Brasileirao. Con un centro espectacular, asistió a Gabriel Menino para el segundo tanto. El primero lo convirtió Raphael Veiga.

Con 10 fechas disputadas, Palmeiras lidera junto a Bragantino con 22 puntos.

Para la prensa brasileña, el retorno del paraguayo Gustavo Gómez y de Viña, "elevaron mucho el nivel del Palmeiras" y específicamente sobre la actuación del uruguayo, Globoesporte señaló: "El lateral volvió con una magnífica asistencia de Gabriel Menino para poner el 2 a 0. El uruguayo es uno de los jugadores más consultados del mercado y existe la posibilidad de recibir una propuesta en esta ventana. Verdão no lo lanzará fácilmente, pero lo ideal es no vender la camiseta 17 ahora mismo. No hay nadie en el reparto con un desempeño cercano en el puesto".

Flamengo perdió con Atlético Mineiro

En las antípodas se encuentra el regreso de Giorgian de Arrascaeta. Su equipo Flamengo perdió 2-1 de visita ante Atlético Mineiro y se encuentra en el puesto 11 con apenas 12 puntos logrados.

El técnico Rogerio Ceni está en la cuerda floja de acuerdo a las informaciones de la prensa norteña.

De Arrascaeta falló un gol cara a cara con el golero rival y la prensa lo calificó con un puntaje de 5.5: " Hizo lo que pudo y fue quien produjo las situaciones más peligrosas en el ataque desde la primera parte. Cansado en la etapa final, pero aún asustó a Everson con un disparo desde fuera del área, pero terminó desperdiciando una clara oportunidad de empatar al final", fue el juicio periodístico.

@SCInternacional Diego Aguirre

Tampoco le fue bien a Diego Aguirre, técnico de Internacional. Su equipo perdió 2-0 ante Sao Paulo y se encuentra en el puesto 14 con 10 puntos. Aguirre dijo: “Jugamos un partido muy malo. Aceptaré las críticas hoy (miércoles), porque no hicimos lo que imaginamos, nos equivocamos y tenemos que asumir para intentar mejorar. Estaba preocupado y triste porque tenía otras expectativas ”, dijo el entrenador.

En el Inter fue titular Bruno Méndez como lateral derecho. Este sábado enfrenta a Gremio, en el clásico de Porto Alegre.

El entrenador uruguayo tuvo un mal comienzo en Inter, donde dirigió cinco encuentros, tras ser presentado el 22 de junio y solo ganó uno, perdió dos y empató dos. Tiene un registro negativo de 33% de puntos ganados en esos cinco primeros partidos.

En su primer partido ante Chapecoense ganó 2-1 de visitante, pero en los otros cuatro perdió o empató: 1-1 Atlético Mineiro, 1-2 Palmeiras, 1-1 Corinthians y 0-2 Sao Paulo.