La AUF analiza reducir sus gastos de selección: "Algún ajuste habrá"

El informe que publicó el semanario Búsqueda este jueves indica que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) paga más de US$ 7 millones por año de salarios, que el sueldo del Maestro Óscar Tabárez es de $ 3.224.770 y sus asistentes José Herrera, Mario Rebollo y Celso Otero cobran $ 522.626, $ 460.222 y $ 452.173, respectivamente, más los premios que percibe cada uno (en caso del Mundial de Rusia 2018, por ejemplo, el DT percibió US$ 550 mil más US$ 40 mil por presencias). A su vez, también informa lo que perciben los administrativos que trabajan en la AUF y los árbitros que dependen de la misma.

Esto provocó hondo malestar en filas asociacionistas y en particular, en uno de los integrantes del flamante Consejo Ejecutivo, Jorge Casales, quien, además, hoy está a cargo de todas las selecciones junto con Matías Pérez. Referí dialogó este viernes con Casales quien dijo estar “convencido de que hay una campaña totalmente dirigida a desprestigiar tanto al Ejecutivo, como a los integrantes de la selección nacional".

Ya estaba pensado un ajuste económico en la AUF

Según explicó Casales a Referí, ya antes de que surgiera este informe de Búsqueda, estaba planificado un ajuste económico en la AUF.

“Hay cosas que están firmadas desde antes y van a seguir de la misma manera, pero algún ajuste sin duda habrá. Acá lo que hay que tener bien claro es que si tomamos como unidad de negocio a la selección nacional, hablando de términos técnicos, a pesar de todos los salarios que se detallan ahí, es totalmente superavitaria y se reparte dinero para todos los clubes. Mucho más que en otros tiempos. Antes era al revés. La selección le costaba a la AUF bastante más de lo que producía. Ahora la selección produce y se reparte”, dijo el dirigente.

Y agregó: “Si a ese informe no lo ponemos en el contexto internacional, sino en que lo lea una persona que gana $ 30 mil por mes, sin dudas que se va a generar en esa persona una sensación de injusticia, desigualdad y dilapidación. Y lo que queda claro que esto es producto de lo que produce la selección misma”.

Casales explicó que están viendo “de qué forma hacer ese ajuste económico tanto en la AUF como en la selección. Somos muy cuidadosos en todo. Hoy estamos en cada uno de los detalles, de la forma en que se va a viajar, de los temas mínimos que no digo que antes no se hicieran, pero de repente más exhaustivamente que en otro momento”.

“Esto ya lo teníamos en mente, porque no te olvides que Nacho (Alonso) era el encargado de asuntos económicos (en el Ejecutivo anterior de la AUF) y él sabía determinadas realidades y más o menos qué era lo que podíamos y no podíamos hacer”, indicó.

La selección se va el jueves a la hora 8.30 en un chárter contratado para ir directamente hacia Belo Horizonte, ciudad en la que debutará en la Copa América ante Ecuador el próximo domingo 16.