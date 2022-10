La broma del "Keke" Almeida a Luis Suárez: "Estás acá gracias a mí"

El delantero de Nacional Luis Suárez se refirió otra vez a la movida que hicieron los hinchas para su regreso y se refirió al día en el que Christian "Keke" Almeida lució una careta suya tras un gol ante Cerrito por el Torneo Intermedio.

Fue en los días previos a que el futbolista tomara la decisión de su retorno.

El "Keke me dice: "Estás acá gracias a mí". "Cuando me piden un video, él me dice: 'Yo me pongo la careta por vos", expresó Suárez entre risas.

En una entrevista con las páginas partidarias Decano.com, Pasión Tricolor, La Abdón y Colectivo 7411 que organizaron movidas para el retorno del salteño, el goleador habló sobre la emoción que le generó la movida.

"Hubo videos de niños. Hubo frases de algunos que dijeron: chicos de 10 o 15 años no te vieron jugar en Nacional. Te llega. Lo de las caretas fue una de las cosas que más me emocionó", señaló.

También se refirió a la caravana: "Superó todo", señaló. "Lo que había de gente fue emocionante. Me emocionó del bebé que había, hasta la gente con la camiseta de Peñarol. Era el país que te estaba recibiendo así", declaró.

"Era un riesgo venir a Nacional. lo asumí como un compromiso. Yo asumí la responsabilidad", expresó. También le dijo al presidente José Fuentes que no llegó porque él viajó a Madrid, de la que agradeció su "gentileza" y "amabilidad". "Se lo dije al presidente: yo si vuelvo a Nacional, vuelvo por la gente", manifestó.

El máximo goleador de la selección uruguaya dijo que le llegó a molestar algunas noticias falsas sobre su desembarco. Por ejemplo, cuando dijeron que lo anunciarían en el Parque Central. "Molestaba cómo le mentían al hincha", declaró. Y dijo que no podía salir a hablar porque podía "herir" sensibilidades y dar lugar a malas interpretaciones.