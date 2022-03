La campaña del Sí costó US$ 600.000 aproximadamente, según Fernando Pereira

La campaña por el Sí costó "aproximadamente U$S 600.000", afirmó el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira.

En el programa radial Doble Click, admitió que “la derrota es dolor", más allá de que "se pueda decir que es un resultado favorable" para el Sí, "nosotros teníamos un objetivo que no pudimos cumplir".

Sobre la financiación, por el lado de la coalición de izquierda, Pereira señaló que lo hicieron "con bonos que compraron los sectores con un aporte adicional de U$S 0,70 por cada votante en la elección interna" y "luego con un poco de endeudamiento”. Además, señaló el "aporte que significó el espectáculo que hubo en el Velódromo que dejó unos U$S 60.000”

Mientras que “el movimiento sindical adoptó una decisión de un dólar por afiliado y eso le permitió cubrir este fondo”, explicó.

Al ser consultado sobre los recursos del FA para la campaña, aseguró que "no hay recursos", porque se destinaron a las últimas campañas. De todas formas, indicó que el partido no tiene deudas y que, en todo caso, no había recursos para una campaña como la del No, que podría preguntarse si no fue “abusiva en términos de utilización de minutos”, según Pereira.

“Si uno mira los minutos de publicidad que usó el No, claramente se da cuenta que es una campaña que debe haber costado cuatro o cinco veces más que la del Sí”, indicó. Para el expresidente del PIT-CNT, esto supuso un desventaja no en la calidad de la comunicación, sino en la cantidad.

Reconocimiento de la derrota

Sobre las acusaciones de que no se contactó el domingo con el presidente de la República para aceptar la derrota, Pereira aseguró que “no es verdad”. Explicó que la Comisión por el Sí decidió que tenía que hablar antes y que era difícil llegar, por la tanto durante el acto en El Gaucho admitió que difícilmente ganarían, pero que todavía "no se sabía". Sin embargo, desde su parte, luego fueron al PIT-CNT, donde le consultaron a sus técnicos la proyección y ellos le dijeron que el resultado estaba terminado.

Según narró en Doble Click, el vicepresidente de la organización sindical, José Lorenzo López les avisó que Álvaro Delgado los "había estado buscando" e inmediatamente lo llamaron. Le comunicaron al secretario de Presidencia que le planteara a Lacalle Pou que no habían llegado a los votos. A continuación se dispusieron a escribir el comunicado que reconocía la derrota.

"Parto de la base que Delgado no le debe haber sido claro a Lacalle, porque conozco la lealtad de Lacalle en esos temas", indicó Pereira.

En Torre Ejecutiva, tras conocerse los resultados el presidente de la República había dicho que sobre Pereira: “No me llamó. Álvaro Delgado lo llamó y lo encontró. Aparentemente harían un comunicado reconociendo, pero no tenemos noticias. Lo estuvimos buscando".

Pereira dijo a Doble Click que más tarde esa noche habló con Lacalle Pou.

Comparación con Martínez y declaraciones de Mujica

El presidente del FA negó las comparaciones con el candidato a la presidencia, Daniel Martínez, en 2019 cuando en la medianoche de aquel 24 de noviembre no reconoció una derrota que era inevitable. Pereira dijo que era diferente porque él “no era candidato a nada”, sino que hablaba en nombre de una Comisión.