La cantera de Nueva Carrara se cobró una muerte: ¿por qué es tan peligroso bañarse allí?

La Policía de Maldonado y personal de Bomberos finalmente encontraron y extrajeron un cuerpo de las aguas de la cantera de Nueva Carrara, informaron fuentes de la Jefatura de Policía de Maldonado a El Observador. Las autoridades aún deben determinar si se trata del joven de 22 años que desapareció este sábado 21.

Ese lugar había sido furor entre turistas y bañistas en 2021: varios jóvenes se tiraban a sus aguas cristalinas, las redes se inundaban de publicaciones y el lugar se llenó aún más de gente.

No obstante, ya en ese verano se sabía que bañarse en esa cantera era ilegal, insalubre y polémico. El color del agua en realidad se debe a la gran cantidad de químicos que contiene; principalmente, carbonato de calcio.

Al respecto, la calidad del agua no está estudiada: a pesar de su aspecto, en realidad es agua estancada que se generó después de innumerables lluvias. "Es agua que se acumula ahí. No es apta para baños por lo peligroso del lugar", señaló el excandidato a alcalde de Pan de Azúcar, Alejandro Echavarría, en 2021.

"No tenemos ni idea porque no se analizó nunca porque no se piensa usar para baños. ¿Cómo le vamos a decir al dueño de la fábrica que la analice si ahí no se pueden bañar?", preguntó el alcalde y sostuvo que, "dentro de todo", la calidad del agua es lo que "menos" le preocupa. Lo peor son los accidentes que se pueden generar por las alturas y por la profundidad de la cantera, que no tiene corrientes, pero sí barrancos.

Por otro lado, las canteras están en un predio privado, que miles de turistas violaban constantemente y que despertó el enojo de la empresa dueña del lugar, Compañía Nacional de Cementos (CNC). Esta compañía tiene su planta industrial y de yacimientos en Nueva Carrara.

Al llegar al lugar, son varios los carteles que advierten a las personas de que están ante una propiedad privada; también se avisa por “peligro de voladuras” y de “derrumbes”. Pero ni los cercos, ni las pilas de piedras, ni las máquinas cortando el paso ni las decenas de cintas desplegadas en el lugar consiguen disuadir a los curiosos, que no dudan en continuar su peregrinación hasta llegar al lugar del que todos hablan.

En 2021 se realizaron varias denuncias por ingreso ilegal y la compañía advirtió que reforzaría los cercos para prevenir la entrada de turistas.

Desde ese año la Intendencia de Maldonado y el Municipio de Pan de Azúcar desalientan las visitas a Nueva Carrara, al menos hasta que se construya un mirador público que dote de mayor seguridad al predio y que está en negociación.

Consultado al respecto, el director de Turismo de la intendencia de ese departamento, Martín Laventure, señaló a El Observador que “la idea es que ese proyecto se concrete” este año; no obstante, aclaró que no contemplaría a quienes se van a bañar a la cantera, incluyendo a esta última persona cuyo cuerpo fue encontrado este lunes. Ese mirador proveerá de seguridad “para quienes vayan a contemplar la vista, quienes quieran la postal, no para quienes quieran bañarse; eso es responsabilidad […] decisiones personales”, sostuvo.