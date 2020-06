La carrera de Gedoz: goles, la sociedad con Giorgian, el sobrepeso y los desencuentros

El 11 de marzo de 2014, Defensor Sporting le ganó 2-0 a Cruzeiro en el estadio Luis Franzini por la Copa Libertadores. Los goles en aquella noche perfecta para los violetas fueron obra de Felipe Gedoz, de tiro libre uno y tras asistencia de Giorgian De Arrascaeta el otro. Futbolistas veinteañeros que comenzaban a escribir su historia internacional. El presente de De Arrascaeta es conocido: jugador de la selección y estrella de Flamengo. Pero, ¿qué pasó con el brasileño Gedoz que puede regresar al fútbol uruguayo para jugar en Nacional, con casi 27 años (los cumple el 12 de julio) y en condición de libre? Una carrera relámpago de goles, pases millonarios, de sobrepeso y viejos desencuentros, que lo llevaron a la cima y lo bajaron al último nivel del fútbol: quedar parado media temporada.

Gedoz llegó muy joven a Defensor Sporting recomendado por Eliomar, otro brasileño que dejó su huella en el club. Fue ascendido a Primera división por Gustavo Díaz en 2012 y se afirmó con Tabaré Silva en 2013 en el primer equipo. Deslumbró en 2014 con aquellos goles ante Cruzeiro (marcó otro en la revancha en Brasil) y otros dos que le convirtió a Nacional en el Franzini. Se especuló incluso de que podría nacionalizarse uruguayo para defender a la selección, pero fue convocado por Brasil para la selección preolímpica 2016, aunque no quedó en el plantel. Se marchó al fútbol europeo y hace tres años regresó a su país, donde no logró el destaque esperado.

Ahora, de regreso a Uruguay, Nacional le ofreció un sueldo bajo (el tope salarial en Nacional es US$ 30.000 y la mayoría de los integrantes del primer equipo cobran en la franja de US$ 5.000 a US$ 15.000) y un contrato por un año con posibilidades de aumento si cumple expectativas deportivas, de acuerdo a lo que supo Referí.

El jugador es esperado este miércoles en Montevideo, donde debe pasar la revisión médica y realizar la cuarentena por el coronavirus, antes de integrarse a los entrenamientos en Los Céspedes. Su condición de jugador libre desde enero le permite actuar en el Apertura y en la Copa Libertadores.

En estas últimas semanas, antes de que apareciera el interés tricolor, Gedoz estuvo negociando su regreso a Defensor Sporting. Y otra vez, como pasó en 2012 con el técnico Gustavo Díaz, y en 2017 con Gonzalo Bueno y Matías Zunino, la polémica se instaló entre ambos clubes. Desde Defensor dijeron a Referí que pensaron en Gedoz ante la posible salida de Pablo López: "Surgió la posibilidad, pero si él ya decidió por otro club, está bien".

Recomendado por Eliomar

Gedoz es gaúcho. Nació en Mucum, Río Grande del Sur. A los 13 años dejó el Juventud de Caxias para probarse en Catar. Regresó para jugar en el Guaraní de Venancio Aires, donde terminaba su carrera Eliomar Marcón, goleador del Campeonato Uruguayo 2001 con la camiseta de Defensor. Ahí se conocieron y Eliomar (actualmente es su representante) lo recomendó a los violetas. Gedoz llegó a probarse en 2011 con 17 años. El técnico Gustavo Díaz aprobó que se quedara, aunque en el club no estaban muy convencidos. El Chavo fue ascendido como DT de Primera en 2012 y con él subió el brasileño, quien debutó en enero en un torneo Integración donde actuaron varios juveniles.

Volvió a jugar oficialmente con Tabaré Silva como entrenador. Díaz se fue en junio a Nacional, tras renunciar a Defensor, lo que agitó las relaciones entre los presidentes Dante Prato y Ricardo Alarcón. El 24 de febrero de 2013 fue titular en la primera fecha del Clausura, cuando Defensor le ganó 1-0 a Nacional en el Gran Parque Central con un gol de Diego Laxalt y una actuación exhuberante de De Arrascaeta. En noviembre de ese mismo año, el brasileño le hizo dos goles a los tricolores en la victoria de su equipo por 5-3 en el Franzini por el Apertura. Los pibes violetas se divertían de los lindo y alcanzaron el éxtasis en 2014, llegando a semifinales de la Libertadores. Se originó una gran relación con De Arrascaeta y también con Nicolás Olivera, actual gerente deportivo del club de Punta Carretas.

Se retiró el viejo @Nolivera11 el un11co que grande hermano , una persona que llevare para siempre en mi corazón , GRACIAS NICO 🇺🇾💜🇯🇲⚽️ pic.twitter.com/39KVIjhgVl — Felipe Gedoz (@GedozFelipe) December 5, 2016

Con tales antecedentes deportivos, en agosto de 2014 Gedoz firmó un contrato de dos años y medio con el club Brujas de Bélgica a cambio de US$ 1 millón por el 60% de la ficha. Participó en la Europa League y en la Liga de Campeones. Fue campeón del fútbol belga y en 2017 su pase se convirtió en el segundo más caro en la historia del Atlético Paranaense, que pagó € 1,5 millones por el 50% de la ficha. El desembolso más importante que hizo el club ahora ahora por un jugador es mayor a los US$ 5 millones por Santiago “Morro” García, en 2011.

Mala relación con los técnicos

El pasaje de Gedoz por el equipo de Curitiba no fue bueno y así lo contó a Referí el periodista Guilherme Moreira de Gazeta do Povo. "Había muchas expectativas por él, pero no llegó a destacarse porque tenía sobrepeso y no soportaba la intensidad de los partidos. También tuvo problemas con lesiones leves y las famosas salidas nocturnas. No logró continuidad con cuatro técnicos diferentes".

Sobre sus condiciones futbolisticas, agregó: "Juega mejor como extremo en el lado izquierdo, pero también puede actuar centralmente. Tiene una pegada fuerte y es bueno en pelota quieta. Los hinchas del Atlético estaban divididos sobre él; al principio tuvo mucho apoyo. Con el tiempo y sin compromiso, Gedoz comenzó a ser prestado y terminó su estadía en el Atlético como una gran decepción para el club, los fanáticos y la prensa". Entre 2017 y 2018 disputó 33 partidos y convirtió nueve goles.

Fabiano Soares, uno de sus técnicos, dijo en agosto de 2017: " Felipe es una opción técnica. Me gusta este jugador, pero a él también le tiene que gustar. Es un jugador excelente, diferente, pero no veo que sea esencial para el equipo. Cuando cambie la ficha de intensidad, va a jugar, de lo contrario seguirá esperando afuera".

En 2018 fue prestado a Goiás de la Serie B, donde actuó en 18 partidos y marcó cuatro goles, y en 2019, también a préstamo, jugó en Vitória con 27 partidos y cinco goles.

Así llegará a Nacional. Gustavo Munúa lo conoce bien, en la temporada 2014/2015 lo enfrentó dos veces desde el arco tricolor. Era el Gedoz que deslumbraba. Seis años después, tendrá que revalidar sus condiciones para relanzar la carrera.