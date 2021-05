La carrera de Lema: de entusiasta militante a presidente en Diputados y el desafío del Mides

Martín Lema –abogado de 38 años, dos veces electo diputado– afrontará este martes el principal desafío político de los 15 años de trayectoria que lleva en el Partido Nacional, donde comenzó como un entusiasta militante y llegó a ser un dirigente con proyección presidencial.

El desafío que le toca enfrentar, ser el nuevo titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) luego de la salida de Pablo Bartol, tiene una especial particularidad: conducirá una cartera que supo ser uno de sus principales objetivos de crítica durante su primera legislatura como representante nacional. Promovió sin éxito en 2019 la formación de una comisión investigadora para analizar presuntas irregularidades en esa secretaría durante la última administración del Frente Amplio.

"Hay que conocer el alcance del amiguismo, hay que conocer el alcance de las contrataciones a dedo, hay que ver cuánto están afectando las irregularidades en que los recursos no lleguen a los que tienen que llegar y hay que ver dónde está el fracaso de muchos de los programas y planes" sociales, dijo Lema el 21 de marzo de ese año, en entrevista con En Perspectiva.

La entonces ministra Marina Arismendi lo había acusado de buscar con su iniciativa "un lugar en la lista" en pleno año electoral. "Está preparando su campaña para el período que viene y tener cierta visibilidad", dijo entonces, y ahora, cuando este fin de semana la diputada frenteamplista Micaela Melgar replicó la noticia en Twitter, Arismendi citó el tuit y escribió: "Buen chiste, Mica".

Los cruces con el FA –hoy en la oposición– fueron constantes en su actividad parlamentaria, que orientó hacia los asuntos sociales y los vinculados con la salud pública. De hecho, tuvo un rol protagónico en la Comisión de Salud de Diputados, en donde cursó decenas de pedidos de informes dirigidos a la cartera sanitaria. Y también fue protagonista en la comisión investigadora que sí se formó, a mediados de 2017, para analizar diversas situaciones irregularidades en la Administración de los Servicios de Salud del Estado y en el Fonasa.

Asimismo, aportó a la Justicia Penal en agosto de 2018 algunos insumos que ampliaron la denuncia presentada años atrás por la contratación de una empresa de ambulancias en el hospital de Bella Unión, lo que terminó con el procesamiento de Marcos García –exdirector de ese centro de salud– por el delito de conjunción interés público y privado, ya que era socio fundador de la compañía contratada durante su gestión.

Su interés por estos temas era poder estar, desde que llegó en 2015 al Parlamento, "más afuera del Palacio que adentro”, declaró el propio Lema a El Observador a fines de diciembre de 2019. Durante esos cinco años, se lo pudo ver hacer recorridas por centros de salud o colonias psiquiátricas y recibir en su despacho a pacientes que querían hace oír en sus reclamos.

De la presidencia de Diputados al ministerio

Otro de los mojones en la carrera política de Lema fue cuando asumió la presidencia de la Cámara de Diputados durante el primer año del gobierno como hombre de confianza del presidente y representante de su lista 404. Aquel 15 de febrero de 2020 de calor asfixiante, Luis Lacalle Pou se hizo presente para escuchar a quien conocía desde hacía 12 años, cuando se presentó en su despacho junto a Nicolás Martinelli –hoy uno de sus asesores presidenciales–. Esos dos jóvenes militantes estaban armando una agrupación en Montevideo.

Los primeros encuentros no fueron lo que esperaban. “No es ahora y no me gusta hacerles perder el tiempo”, les había dicho el joven diputado herrerista en quien Lema, Martinelli y también José Luis Satdjian –actual subsecretario de Salud– veían dotes de líder para formar un nuevo sector. “Nos fuimos de las reuniones no necesariamente con expresiones positivas hacia Luis. Estábamos bastante molestos de ir a ofrecerle militancia y tiempo y que nos pateara. Pero después lo pensamos bien y nos dimos cuenta que fue muy directo y políticamente incorrecto y eso nos gustó. Entonces, en vez de alejarnos nos acercamos más porque vimos que había sido transparente y sincero”, contó Lema a El Observador en aquella nota de diciembre de 2019.

Pero poco tiempo después, al regresar de un viaje por Europa, Lacalle Pou tuvo otra opinión sobre el proyecto de los jóvenes militantes y comenzó a gestarse el comienzo de la hoy consolidada lista 404, que se engloba en Aire Fresco, y que tiene su origen en el sector “Desde Acá”.

El camino, sin embargo, fue más arduo de lo que Lema esperaba. En las elecciones de 2009 no le alcanzaron los votos para lograr la banca que sí obtuvo en 2014. Debió esperar años aunque había elegido dedicarse a la política y abandonar una prometedora carrera dentro de una compañía regional, en donde llegó a desempeñarse como director de recursos humanos.

Como presidente de la cámara de Diputados pudo hacer punta con algunas iniciativas. Concretó la creación de una plataforma web para que ciudadanos pudieran presentar proyectos de ley, y ejecutó una política de austeridad de todo el cuerpo legislativo que permitió un ahorro de $ 180 millones –según informó El País– 20 de los cuales quedaron a disposición de la Justicia para apoyar la creación de los tres juzgados de género, aunque todavía no se ha concretado esa propuesta.

Su gestión, no obstante, tuvo un episodio que le valió varias críticas del FA y del feminismo en general, cuando el 2 de junio de 2020 interrumpió la sesión parlamentaria para reprocharle a la diputada Verónica Mato que no estaba cuidando "las formas". "Exprésese con total libertad, pero evite cualquier tipo de expresión hiriente", pidió el nacionalista, con lo que despertó el reclamo de la bancada frenteamplista, ya que Mato estaba, a su vez, pidiendo ser amparada en el uso de la palabra porque había "compañeros varones" que no la escuchaban.

"En este corto tiempo que llevo como legisladora he tenido que presenciar cómo la voz de nosotras, las mujeres parlamentarias, no es escuchada en este recinto. A las pruebas de hoy me remito. Muchas veces hemos tenido que hacer uso del amparo de la palabra", dijo la legisladora. Y no quedó por esa. Nueve meses después, en la última sesión como de Lema como presidente, Mato volvió a la carga: "Me hiciste sentir en carne propia lo que es la violencia política. Lo que es ir a un lugar, al otro y que te reconozcan porque un señor te hizo callar", le dijo.

Revuelo

La noticia de que Lema sustituiría a Bartol fue comunicada directamente por el presidente en su cuenta de Twitter, en plena tarde del sábado 1º de mayo. Con el anuncio, además de sorpresa, hubo varias felicitaciones, como las de Satdjian, Martinelli, la vicepresidenta Beatriz Argimón, el subsecretario de Transporte Juan José Olaizola, y también críticas a la gestión de Bartol por parte de varios dirigentes frenteamplistas.

Pero uno de ellos se detuvo en Lema. El senador socialista Daniel Olesker –también extitular del Mides entre 2011 y 2015– dijo que el flamante ministro le genera "más preguntas que respuestas", preguntó "¿cuál es su proyecto?", y le endilgó "cero trayectoria. Cero visión integral. Cero vocación social. Perdería el examen".

Gente! Buen día☀️

Me levanté pensando en @pbartol65 , @MartinLemaUy y, principalmente, en destinatarios/as de sus políticas.

¿Y saben qué? Siempre se puede estar peor😦

Me encantaría creer otra cosa pero éste es el escenario más probable...👇 — Daniel Olesker (@DanielOlesker) May 3, 2021

Lema también debió sortear una polémica que se generó antes de asumir, ya que el subsecretario del Mides, Armando Castaingdebat, es su suegro. Según la ley que regula la función pública (Código de Ética en la Función Pública) está prohibida "la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge o concubina". Finalmente, Castaingdebat dio un paso al costado porque no le "quedaba otra cosa que ponerse a las órdenes, entender que no está bien y que no es correcto". Lema estará finalmente acompañado por la exintendenta de Florida, Andrea Brugman, quien será la subsecretaria.