La emotiva entrevista de Ronald Araujo a un niño de Barcelona enfermo de cáncer

En el Día del Cáncer Infantil, Ronald Araujo visitó en la Fundación del club Barcelona a Sergi, un niño hincha del club azulgrana que padece la enfermedad.

El zaguero uruguayo preparó los regalos y luego lo recibió en una sala, ante el asombro del niño que llegó acompañado de sus familiares.

"Es la primera vez que voy a hacer una entrevista", le dijo Araujo, mientras el niño lagrimeaba. Luego le preguntó cómo estaba, qué estudiaba y lo invitó al partido de este jueves contra Manchester United en el Camp Nou por la Europa League.

"Va a ser duro, pero lindo partido", expresó Araujo.

🧡Día Internacional del Cáncer Infantil.

Una sorpresa para Sergi, y una visita muy especial para ganar el partido más importante. Gracias @RonaldAraujo_4 +Compromiso +Barça #MésQueUnClub @FCBarcelona_es 🤝 @FEVillavecchia pic.twitter.com/oRy776wCip — Barça Foundation (@FundacioFCB) February 15, 2023

A Sergi le detectaron cáncer en el mes de junio pasado con 15 años jugando al futbol. Pero ahora está bien y empezará rehabilitación, según otro tuit de la Fundación.

Al final, Araujo expresó: "Me gustó muchísimos, son cosas que te llenan el corazón, me puso contento ver la reacción del niño y la familia al verme ahí, me emocionó, me gustó todo lo que hicimos ahí y espero que sea un plus de motivación para el niño que siga luchando y recuperándose".