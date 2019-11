La guerra política en la AUF sigue trancada, pero se puede resolver en la cancha

A casi ocho meses de la elección que determinó la llegada de Ignacio Alonso a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el fútbol sigue dividido en dos bloques, el que está representado actualmente por los nueve clubes de Primera División que impulsaban a Óscar Curutchet, que es minoría, perdió poder y quedó debilitado frente al nuevo congreso, y Nacional, Peñarol, la mayoría de Segunda División, la Organización del Fútbol del Interior (OFI) y los grupos de interés, que son los que sostienen al presidente y el funcionamiento de la Asociación.

Leonardo Carreño

En ese escenario, dirigentes de clubes intentaron zurcir entre setiembre y octubre para generar acercamientos. Reuniones de las instituciones de Primera División, impulsadas por Nacional, Peñarol, que asumieron un rol protagónico en la nueva Asociación, además de Defensor Sporting y Wanderers, no avanzaron en la medida que esperaban para generar un acercamiento entre las partes. Los intentos que hicieron hasta ahora, naufragaron.

Eso se ve reflejado en el funcionamiento de algunas áreas de la Asociación. Por ejemplo, desde que en julio asumió la nueva Mesa Ejecutiva de Primera, que preside Juan Ceretta, convocó un consejo de liga por mes, como prevé el estatuto (en noviembre citará al quinto), y en ninguno hubo quórum.

Los siete clubes que asisten son Nacional, Peñarol, Wanderers, Rampla, Boston River, Defensor Sporting y Plaza, y los nueve que no van a sala son Cerro Largo, Cerro, Progreso, Juventud, Danubio, Fénix, Racing, Liverpool y River Plate.

En este escenario, ¿cómo se puede seguir jugando el torneo de Primera cuando el Consejo de Liga no tiene quórum, no funciona y no puede tomar decisiones? Porque todo quedó resuelto en diciembre del año previo al comienzo de la temporada. El resto del año puede funcionar bajo las decisiones de la mesa neutral.

Por ejemplo, el Consejo de Liga tiene la potestad de definir las características de la competencia y la habilitación de las canchas AUF, pero no tiene injerencia en la fijación de fechas de cada fin de semana y de los períodos de pases, que son los asuntos que se atienden durante el desarrollo de la competencia.

¿Se podrá jugar la temporada 2020 sin que el Consejo de Liga sesione? Sí. Se podrá jugar, pero quedarán limitadas algunas decisiones. Por ejemplo, no podrá ser aprobado que el estadio Koster de Mercedes pase a ser cancha AUF, como quería Progreso en octubre, como sucede con el Campus de Maldonado o el Atilio Paiva de Rivera. Para eso se necesita la aprobación de la mayoría del Consejo de Liga.

¿Qué más no se puede hacer sin aprobación del Consejo de Liga? No se puede digitar el clásico, ni cambiar la forma de disputa. El clásico se jugará en la fecha que determine el azar del sorteo.

Cuando en 2020 se sume un nuevo torneo, ¿quién aprueba la incorporación al calendario de la Copa Uruguay? El Congreso, porque el torneo abarca al fútbol profesional y amateur.

Por su parte, Ceretta, presidente de la Mesa, explicó a Referí que estudian los estatutos para ver de qué forma pueden hacer posible que en los Consejo de Ligas que entiendan imprescindibles porque debe adoptar decisiones, encuentren el mecanismo legal para reunirse.

Está a estudio de la comisión de reglamentos que, como en el Congreso, se pueda establecer la instancia del primer llamado a sala con determinado quórum, y un segundo con los presentes. “Queremos encaminar todo para llegar a una solución”, dijo Ceretta.

¿Cambiará el mapa político con los ascensos y descensos?

Un detalle que no es menor: según los descensos que se produzcan esta temporada, en 2020 podrán ser mayoría los clubes alineados con Alonso o mantener el escenario actual en el Consejo de Liga de Primera División.

¿Quiénes pueden descender? De los cuatro últimos de la tabla y más comprometidos, Juventud y Racing integran el bloque opositor, y Rampla Juniors y Boston River el oficialista. Juventud está último y Rampla penúltimo. El último descenso parecen pelearlo Racing y Boston River.

¿Quiénes ascienden a Primera en 2020? Torque y Deportivo Maldonado ya lo confirmaron, y estos clubes estaban alineados con el oficialismo. Los otros cuatro clubes que van por el último cupo en los playoffs (Rentistas, Cerrito, Villa Española y Sud América), acompañaron a Alonso en las elecciones.

Con este escenario puede haber un cambio en el mapa político del Consejo de Liga de Primera. Actualmente son 9-7, como fue señalado (Cerro Largo, Cerro, Progreso, Juventud, Danubio, Fénix, Racing, Liverpool y River Plate en la oposición, y Nacional, Peñarol, Wanderers, Rampla, Boston River, Defensor Sporting y Plaza, en el oficialismo).

Si desciende Juventud (opositor), Rampla (oficialista) y Boston River (oficialista) y ascienden tres oficialistas, la nueva estructura política será 8-8. El Consejo de Liga seguirá sin quórum.

Pero si pierde la categoría Racing junto a Juventud y Rampla, el oficialismo quedará 9-7 y tendrá el número mínimo para sesionar.

De alguna forma, el escenario político de la AUF 2019 quedará definido en la cancha, independientemente de que algún club pueda cambiar su orientación si se producen cambios en la comisión directiva.

La próxima decisión del congreso: ¿Alonso a FIFA?

Este mes de noviembre, el congreso de la AUF deberá aprobar o no que el presidente Alonso pueda formar parte del Consejo de FIFA en reemplazo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, quien fue destituido del cargo tras denuncias de corrupción contra la Conmebol.

Leonardo Carreño

Si Alonso logra los votos en la próxima reunión del ejecutivo en Conmebol, será uno de los cinco representantes de la Confederación en la cúpula de FIFA.

Antes, el congreso tendrá que levantar la mano para aprobar la presencia de Alonso en FIFA.