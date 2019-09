La Mañana acusa a Fiscalía de hacer "una burda maniobra" para perjudicar a Manini

El semanario La Mañana realizó, por medio de su editorial de este miércoles, una defensa al excomandante en jefe del Ejército, y candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y acusó a la Fiscalía de pretender "incidir en la lista política intentando perjudical" al presidenciable y "articular una burda maniobra antes de las elecciones".

Ante la acusación del fiscal Rodrigo Morosoli quien archivó la causa del caso Gavazzo con respecto a los jerarcas de Presidencia, del Ministerio de Defensa y de los tribunales de honores militares, pero pidió a la justicia una audiencia para acusar a Manini por la omisión de no haber denunciado ante la justicia los delitos confesados por Gavazzo, la editoral afirmó que el crecimiento de Manini en las encuestas "genera pavor en el mundo de los intereses espurios, que no se resignan a entregar "la plaza"".

"¿Cuál es el motivo de todo esto? ¿Será que molestó que Manini sugiriera que el narcotráfico goza de protección en los círculos de poder? ¿Qué necesidad existe de articular esta burda maniobra antes de las elecciones? ¿Pensaban que iban a engañar al soberano?", se pregunta el editorialista.

Aseguró que Manini, entonces comandante del Ejército le hizo llegar el expediente a su jerarca inmediato, el ministro de Defensa, "en su momento". "Las actuaciones debieron llegar al presidente de la República, quien de acuerdo al artículo 168 numeral 2 de la Constitución ejerce el mando superior de las Fuerzas Armadas. Manini estando sometido a jerarquía por lo cual no podía hacer por sí mismo la denuncia correspondiente sobre las declaraciones de Gavazzo, sin la intervención de sus superiores".

Además comparó la actuación de la Fiscalía, a lo que se hizo con el caudillo blanco Wilson Ferreira cuando se lo proscribió. "Esta nueva modalidad que hoy causa tanto estupor al sector de la ciudadanía que clama por un cambio auténtico, no constituye un hecho inédito en la historia de nuestro país", afirmó. Agregó que este intento por "manipular el juego electoral" recuerda los "tiempos oscuros de la salida del gobierno "Cívico Militar" que ensoberbecido con un poder que creía no tenia fin (...) se seguía considerando con facultades suficientes como para decidir si Wilson Ferreira podía o no, ser candidato, por más que representara una notoria mayoría nacional". Para ello contó con la "complicidad de la parodia de un pacto: el Club Naval", señaló.