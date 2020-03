La movida solidaria de los utileros del fútbol uruguayo

En un fútbol donde los dirigentes no se ponen de acuerdo para disputar un campeonato. Donde los gremios de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos están en disputa por los derechos de imagen. Y donde los neutrales de la AUF están en pleno proceso de vender los derechos de televisión de la selección uruguaya. En un rincón alejado de las luces se mueve un grupo de hombres con un fin solidario: los utileros del fútbol uruguayo.

Los encargados de atender a los futbolistas, de prepararles la indumentaria y cuidar las herramientas de trabajo, esos que son los primeros en llegar y los últimos en irse, se juntaron para armar colectas y ayudar a los colegas que no cobran su salario.

Recientemente armaron una canasta solidaria para ayudar a Héctor "Toto" Pereyra, utilero de Cerro, que llevaba meses sin percibir el salario.

Camilo dos Santos

La movida solidaria se comenzó a gestar en 2019, según reveló a Referí el utilero de Progreso, Marcelo Acosta.

El funcionario de los gauchos de La Teja aclaró que no se trata de una movida sindical, sino que se están juntando para constituir un grupo cuya intención es ayudar a sus pares que pasan por alguna situación incómoda.

D. Battiste

“Muchos piensan que es un tema para hacer un sindicato y es lo contrario, lo armamos para unirnos entre nosotros y para estar al tanto de cómo tienen a los funcionarios de las utilerías en cada institución. Algunos estamos bien pero otros no y se trata de hacer algo de ayuda, de colaborar y hacer colectas para que el colega que no cobra sea ayudado mediante una canasta con alimentos para hacérselo llegar a la familia del que lo necesita”, expresó Acosta a Referí.

Un grupo ya se reunió en la sede del club Progreso, entre los que se encontraban integrantes de las utilerías de Peñarol, Liverpool, River Plate, Fénix, Boston River, Cerro, Juventud de Las Piedras, Uruguay Montevideo y Progreso.

La movida apunta a todos los utileros, incluidos los de las divisionales amateur.

“Recién se está arrancando. Queremos sumar a todos. Tener un espacio donde nos enteremos de las dificultades que pasan los colegas. En los últimos días integramos a Héctor de Rentistas y a Coco de Villa Teresa”, agregó Acosta en la charla con Referí.

El utilero de los gauchos de La Teja explicó: “Estaría bueno que algún día nos respalde algo. Nosotros somos lo que menos salimos en la foto y nos comemos 12 horas en el club y muchos no lo valoran, si no fuera por el jugador no existiríamos, vivimos para el jugador".

Posteriormente señaló que hablaron con los dirigentes de la movida solidaria que están llevando adelante.

“Acá los dirigentes del club están enterados y en primera instancia esto se armó para ayudar al compañero que lo necesite. Después están otros temas que algunos estamos en regla y otros no. Yo estoy en caja y me pagan todos los beneficios, pero otros muchachos, los que trabajan en otros clubes no están en la misma situación. Estaría buenísimo como trabajador disponer de las cosas que te corresponden y que si tenés una hija o un hijo, que pueda tener cobertura médica, cosa que a muchos utileros no les pasa”, subrayó.

El utilero de Progreso señaló que algunos de sus colegas están desamparados.

“En mi caso el club no se atrasa con el pago de los salarios pero nos hemos enterado de compañeros que no cobran licencia, ni aguinaldo. Y nosotros queremos colaborar, ayudarlos”, señaló.

Acosta concluyó: “Nosotros queremos que la persona que está trabajando tenga los derechos de cualquier trabajador, lo básico. Tal vez no ahora, pero sí en un futuro. Hay gente que tiene familia y necesita llevar el plato de comida a su casa. Lo correcto es que todos estemos en caja porque somos funcionarios del club y esto debería ser como trabajar en una fábrica por más que estamos a toda hora al servicio del jugador”.

Los utileros que iniciaron esta movida solidaria anuncian que se van a juntar todos los meses para atender los casos de colegas que necesiten ayuda para salir de momentos complicados.