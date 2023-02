La nueva función del jugador que le enseñó a definir a Cavani y dijo: "He creado un monstruo"

El exjugador colombiano Hamilton Ricard (49 años) fue confirmado como nuevo integrante del cuerpo técnico de Atlético Huila de su país, que está encabezado por el argentino Néstor Óscar Craviotto.

Ricard comenzó su carrera de futbolista en Deportivo Cali y luego realizó una impresionante trayectoria que lo llevó por Middlesbrough de Inglaterra, CSKA Sofía de Bulgaria, Numancia de España, entre otros países.

En 2006 llegó a Danubio donde disputó 28 partidos y marcó 12 goles. Compartió el plantel con el joven Edinson Cavani y le enseñó a definir, según contó Ricard en una entrevista con el periodista Martín de Francisco.

Cavani y Ricard en Danubio

“(Cavani) debutó a los 19 años, pero él tenía un defecto a esa edad y era que como era muy rápido, él quería definir a la misma velocidad de la que iba, entonces yo le empecé a explicar. Le decía, Cavani, vos tenés una gran virtud. Eres muy potente, muy rápido. Cuándo ya le sacaste dos metros a un defensa, tranquilo, ya se lo sacaste”.

El delantero uruguayo disputó en el Suramericano Sub 20 de 2007, que se realizó en Venezuela en el que fue el verdugo de la selección Colombia marcando en dos oportunidades: "Entonces me acuerdo que él ya se había ido al Sudamericano y nosotros con la selección (colombiana) estábamos en un hotel concentrados. Y empezó el partido contra Colombia. El arquero era Ospina. Cavani amagó, se frenó y se la metió al primer palo. Y mis compañeros me decían que para que le había enseñado a este boludo. Y ahí dije, he creado un monstruo", agregó el nuevo entrenador del Huila.