"La piel de gallina": la reacción de Darwin Núñez al recibir un nuevo premio en Liverpool

Darwin Núñez levantó su nivel en el Liverpool y después de un comienzo con muchas críticas, el uruguayos revirtió la imagen frente a los hinchas de su equipo.

Tanto es así que Núñez fue elegido el mejor jugador del mes de febrero por delante de Stefan Bajcetic y Mohamed Salah. El trofeo es entregado por un banco británico.

Es la segunda vez que el delantero recibe el premio; la anterior fue en noviembre. Al recibirlo en el Centro de Entrenamiento AXA, Núñez expresó: "Ante todo quiero agradecer a la afición porque en cuanto salgo a calentar y oigo mi nombre cantado por los fans, es simplemente increíble y me pone la piel de gallina".

Darwin Núñez, jugador del mes

“Nunca antes había escuchado algo así. Es realmente genial para mí y para mi esposa también. Incluso ella me ha dicho: 'Es increíble cómo te apoyan y siempre están detrás de ti'. Ella siempre me dice que cuando estaba luchando un poco con la forma en los primeros juegos, los fanáticos siempre me mostraban su apoyo", agregó el futbolista.

"Nunca se dieron por vencidos conmigo y siempre estuvieron conmigo. Ahora se trata de agradecerles y tratar de hacer que estos fanáticos estén lo más felices posible", terminó el delantero.

EFE El uruguayo festejando un gol

Nuñez disputó cuatro partidos en febrero, marcó dos goles y brindó una asistencia.