La preocupación de la selección uruguaya por una posible sanción a Josema Giménez y los problemas que le genera para las Eliminatorias

La selección no tiene paz. Nunca el equipo esta completo en todas las líneas y equilibrado como para sentirse inquebrantable en todos los sectores. Tras el Mundial Qatar 2022 se abre un nuevo escenario para Uruguay. Ya no estará más Diego Godín. Josema Giménez se perderá algunos partidos (pueden ser hasta 15) por suspensión. Recupera a Ronald Araujo, tiene Sebastián Coates y a Matías Olivera como titulares puestos, pero el nuevo entrenador o Diego Alonso, si continúa, tienen una tarea especial: reconstruir la defensa y proyectar un equipo al futuro.

El próximo comenzará a marcar el nuevo Uruguay desde el fondo y los primeros bocetos se verán en el amistoso de marzo y en el inicio de las Eliminatorias 2023.

Preocupación y atenuantes por el caso Giménez

Las disculpas públicas que hizo el árbitro del partido Uruguay-Portugal por los errores que cometió en el Mundial Qatar 2022, incluido un penal que le sancionó a Josema Giménez, que terminó en el 2-0 y en el gol que dejó a los celestes fuera del torneo en primera fase, y la decisión de FIFA de dar de baja a los dos árbitros que perjudicaron a la selección, surgieron este miércoles como elementos a favor en la defensa que realizará Uruguay en el expediente disciplinario que FIFA le abrió a la Asociación Uruguaya de Fútbol.

El final de la selección uruguaya en el Mundial no fue el esperado. Su salida en primera fase golpeó duro. Los problemas futbolísticos que tuvo el equipo marcaron el ánimo del grupo. Los errores en la estrategia de Diego Alonso condicionaron al equipo. Los perjuicios arbitrales terminaron de conformar un combo letal para la selección, que tras quedar eliminada el viernes ante Ghana, en la tercera fecha del Grupo H, derivó a una reacción inesperada con reclamo, forcejeos y agresiones. Todo esto terminó en que FIFA abrió un expediente a la AUF.

En el mismo la AUF debe responder dos causas contra la organización, el comportamiento de sus hinchas en la tribuna y el de los jugadores en la cancha porque fueron amonestado cinco jugadores y eso ingresa dentro de lo que FIFA considera conducta indebida. Además, fueron denunciados Josema Giménez, Diego Godín, Fernando Muslera y Edinson Cavani.

De los cuatro jugadores, el que se encuentran en una situación más comprometido es Giménez, por un codazo a un oficial de FIFA.

La sanción que pueda sufrir el zaguero preocupa a la AUF porque en caso que apliquen una pena dura se podrá perder 15 partidos.

Christian Petersen/Getty Images/AFP

El capitán Diego Godín jugó 161 partidos con la selección

La decisión de la Comisión Disciplinaria no se conocerá hasta el próximo año, y es posible que el dictamen se conozca en dos o tres meses, manejan como información en la AUF.

Este escenario, trasladado a números, implica prácticamente la ausencia de Giménez en todas las Eliminatorias para el Mundial 2026.

El clasificatorio para el Mundial se juega en 18 fechas.

La sanción contra Giménez recaerá a su actividad en la selección y vendrá adosada con una multa.

Si fueran 15 partidos, por el calendario que tiene la selección, se perderá todos los partidos de Eliminatorias en el año 2023 (ocho partidos), un mínimo de tres partidos en la primera fase de la Copa América 2024 y partidos del clasificatorio mundialista de 2024.

¿Por qué no debería afectar a Atlético de Madrid? Porque para ello deben aplicar una sanción por un determinado lapso de tiempo y no por partidos, algo que, según pudo conocer Referí, no está contemplado dentro de las posibles sanciones.

Lo que ocurrió con Luis Suárez en 2014 fue que no pudo jugar en la selección ni en su club tras la suspensión que le aplicó FIFA en el Mundial Brasil 2014, porque le aplicaron nueve fechas de suspensión con Uruguay y además cuatro meses de cualquier vínculo con el fútbol.

Tiempos de empezar a construir la defensa del futuro

A la posible ausencia de Giménez para el inicio de las Eliminatorias previstas para junio 2023, se sumará el final del ciclo del capitán Diego Godín, quien dijo que se expedirá sobre su futuro en las próximas semanas.

Godín, que está de licencia y tiene un año más de contrato con Vélez Sarsfield, jugó en este Mundial su partido número 161 con la selección.

Quien regresará a la defensa titular es Ronald Araujo.

Ronald Araujo

El próximo año, recuperado de la intervención a la que fue sometido en setiembre, Uruguay ganará a uno de los inamovibles del fondo.

El entrenador deberá resolver en su momento si lo mantiene en la zaga o en el lateral derecho.

Con el regreso de Araujo, Uruguay suma a un jugador titular.

Entonces, ya son tres fijos habituales de la última línea: Araujo, Sebastián Coates y Matías Olivera.

PHILIP FONG / AFP

Sebastián Coates

Las bajas para el inicio de 2023: Godín, quien se aleja de la selección y Giménez por una posible suspensión.

Será el tiempo de comenzar a construir la nueva defensa del combinado.

En los últimos amistosos, el DT de Uruguay probó con Sebastián Cáceres y Agustín Rogel en la zaga. También se sumaron otros nombres Bruno Méndez y el polifuncional de Liverpool Federico Pereira.