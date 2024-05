Eduardo Mosegui, integrante del Ejecutivo de la Asociación Uruguay de Fútbol (AUF), defendió al Ejecutivo ante las críticas recibidas tras la salida de Carlos Nicola como entrenador de arqueros de las selecciones uruguayas: dijo que la decisión fue tomada por el Ejecutivo y no por el entrenador Marcelo Bielsa.

Como informó El Observador, Nicola, que estaba al frente de los entrenadores de arqueros de las distintas categorías celestes y también era el entrenador de arqueros de la selección mayor, ya no sigue en esos cargos al haber diferencias con respecto al nuevo sistema de trabajo que aplica el combinado decididas por Bielsa, con contratos de tres meses de duración. El exarquero tenía contrato hasta 2026.

Mosegui señaló que la salida del exarquero fue decidida por la AUF. “La decisiones la toma el Ejecutivo, es una cosa que hay que dejar clara. Las tomamos nosotros en base a informes técnicos de gente que está en cada una de las áreas”, explicó este viernes a radio Sport 890.

Leonardo Carreño

Eduardo Mosegui en la AUF

Además, el neutral señaló que el gerente deportivo de la AUF, Jorge Giordano, presentarpá un informe técnico sobre el tema “El informe técnico es el que vale”, señaló. Más allá de eso, la decisión de la salida de Nicola no tiene marha atrás.

“Hay buena relación, no hubo ningún problema ni peleas ni destrato. Si no que a veces venis de muchos años trabajando de una forma y capaz que te quieren cambiar la forma de trabajo”, comentó.

“No hay que hacer mucha ola con el tema”, agregó Mosegui. “(Nicola) Es un buen profesional que trabajó más de una década (…) Le ha dado mucho a la selección, a la AUF, a sus selecciones tanto juveniles como mayores”.

Sobre la salida de Nicola, expresó que “no hubo ninguna situación de indisciplina ni de ningún tipo”. “Sino que es un tema de evaluaciones de compromiso al trabajo. Se está en un sistema que lo único que se necesita y se pide es un compromiso que a veces va mucho más allá de lo que puede estar escrito o explicarse de hecho. Pero no hay ninguna situación adversa ni nada del otro mundo”, dijo.

Foto: Leonardo Carreño.

Carlos Nicola

El directivo recordó que el entrenador tenía dos tareas en la AUF: coordinador de juveniles y entrenador de arqueros de la selección mayor. “El cumplía dos funciones para AUF y en el Complejo (…) Con remuneraciones y contratos separados. Lo que no hay que hacer es entreverar las situaciones”

Compromisos y ciclos

Mosegui también habló de los “compromisos” que toman quienes trabajan en las selecciones. “El tema del compromiso y de los ciclos es algo que ya está instaurado en la selección (…) El que toma parte de la decisión es el propio Nicola”, agregó, aunque no ahondó sobre ese punto.

“Habría que separar el tema de Bielsa”, señaló. "Es un tema de relaciones laborales, hay una gerencia deportiva en la AUF, un responsable deportivo, un Ejecutivo. Y Bielsa es el entrenador de la selección".

"Se debe haber tomado en cuenta la opinión de Bielsa, pero no es Bielsa el que toma las decisiones si va a ser el coordinador de entrenadores para las juveniles. Eso no lo toma Bielsa, lo tomamos nosotros. son dos tareas bien definidas y separadas. Quién entrena a los arqueros de la selección mayor, es un derecho que tiene el entrenador (Bielsa), eso no lo voy a cuestionar. No he leído el informe, así que no sé si está cuestionado Carlos Nicola como entrenador de arquero para Bielsa". explicó.

El neutral también dijo que algunos otros funcionarios que se desvincularon últimamente de las selecciones y de la AUF lo hicieron por no poder cumplir las exigencias actuales.

Foto: Leonardo Carreño.

Eduardo Mosegui

“Algunos profesionales que han cortado o que no tiene n hoy relación con la AUF, que venían de tenerla, es porque algunos no podían estar en el sistema este de 7 días a la semana, como tenemos ahora, y no podían permanecer todos los días en el Complejo”, comentó.

“No es el caso de Nicola”, destacó.

Mosegui cree que los dirigentes deben aprender a trabaja “bajo presión”. “Porque si queremos entrenadores, que manejen nuestras selecciones, que tomen mate con los jugadores, que vayan a los cumpleaños de 15, que salgan a pescar los fines de semana… No es eso lo que queremos nosotros”, indicó.

“Yo no quiero ser amigo ni de Bielsa ni ninguno de los que está ahí. Quiero que cumplan su tarea de la mejor forma, que los jugadores le saquen el mayor rendimiento en los pocos días que vienen. Me interesa que el hombre cumpla su tarea, que los jugadores cumplan su tarea y los funcionarios de la AUF cumplan su tarea. Y si hay una muy buena relación y después terminan siendo amigos, es espectacular”.