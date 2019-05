La sub 20 de Uruguay y el desafío de la posesión

El camino se construye andando y por ahí transita esta selección sub 20 que jugó mal el lunes ante Honduras, en su segunda presentación en el grupo C del Mundial de Polonia, pero ganó 2-0, lleva dos triunfos y cinco goles a favor, y en forma anticipada se clasificó a los octavos de final del certamen.

La nueva realidad de las selecciones juveniles, que suelen estar en las definiciones de los torneos, acostumbró al hincha a exigir más. Avanzar entre los 16 mejores debería ser la primera aspiración de una lista más ambiciosa de objetivos para un equipo integrado por las figuras que tiene este plantel de Uruguay –aunque FIFA lo ignoró y no lo incluyó entre los candidatos– y el respaldo de un proceso de trabajo de 20 meses, que empezó con Fabián Coito.

La expresión futbolística de Uruguay en sus dos primeros partidos dejó sensaciones encontradas. Todavía arranca muecas de placer ese primer tiempo frente a Noruega. Por la forma en que se plantó en la cancha y por cómo fue capaz de resolver el juego de la manera más simple: disciplina táctica, paciencia para trabajar el juego, tocando de Olímpica a América si era necesario, y buenos rendimientos individuales para trasladar la actuación del equipo a un nivel superlativo. Eso se reflejó en el marcador, el viernes, pero mucho más en el espíritu.

Sin embargo, la fragilidad queda expuesta a un error. El viernes fue un pelotazo, el primero del segundo tiempo, que cerró mal Maximiliano Araújo y terminó en el fondo de la red. A partir de allí la incertidumbre y la inseguridad.

Este lunes en Lublin sucedió algo similar. Uruguay no se encontró en su mejor forma, la selección tuvo la pelota, pero no supo resolver, mostró fragilidades ante la propuesta de los hondureños y todavía busca sacar mayor provecho de Schiappacasse en la formación titular, sin disminuir el potencial del resto. El delantero de Parma es indiscutido titular. El asunto es de qué forma se acopla el resto a su juego, y cómo planta tácticamente la oncena: con tres volantes (Ginella, Acevedo y Sanabria) o con dos (Ginella y Acevedo).

Schiappacasse es un jugador con características especiales. Con su velocidad es capaz de vulnerar cualquier defensa. Este lunes, en una acción durante el primer tiempo dejó a seis rivales por el camino. A los tres primeros con un gesto técnico y velocidad pura, y los otros tres con más de lo primero y mucho del vértigo que imprime en los últimos metros. Luego, se encontró con el golero que evitó su conquista. De haberlo logrado hubiera sido el tanto de la fecha. Al final del partido, fabricó la jugada que él terminó en gol. Sin embargo, Schiappacasse necesita encontrar socios. Ante Honduras no los consiguió y se chocó con Darwin Núñez en una zona en la que deben potenciarse. Santiago Rodríguez no arranca el fútbol que Uruguay necesita y Brian Rodríguez apareció desconectado en la segunda fecha.

Un dato que no es menor: Uruguay tuvo 65% de posesión ante Honduras, pero no supo resolver con la pelota, porque no encontró el funcionamiento y el rival lo abofeteó con contragolpes que le dejaron incómodo. Pasó mal, innecesariamente.

A la defensa le falta suerte. Perdió a su zaguero titular, Ronald Araújo. Lo reemplazó Sebastián Cáceres, quien también se lesionó.

Ahora Ferreyra tiene 90 minutos más para probar el jueves ante Nueva Zelanda y terminar de afinar el juego de su equipo, antes de iniciar la etapa de eliminación directa, en donde se agotan los márgenes para todos y aumentan las exigencias en la carrera por el título.

También queda otro detalle que no es menor: ¿Cómo es posible que Bruno Méndez haya terminado acalambrado y saliera a los 87’ en su debut? ¿Qué quedará después de siete partidos, si Uruguay llega a la última semana?

Finalmente, es positivo que en 180 minutos de fútbol la sub 20 haya generado 13 situaciones de gol, y que solo haya cometido 23 faltas. Este lunes recibió las dos primeras amarillas. Son estadísticas de fútbol del primer mundo, ahora solo falta que se refleje en la regularidad del funcionamiento.