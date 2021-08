La versión de Denisse Legrand sobre los hechos que la llevaron a denunciar a la directora de Tv Ciudad

La exconductora de La letra chica, Denisse Legrand, "expresa haber vivido una situación con la directora del canal (Alejandra Casablanca), que la llevó a resolver unilateralmente no concurrir, desde ese entonces, al programa para el que fue contratada", repasó la Intendencia de Montevideo (IMM).

Con ese elemento sobre la mesa, y a sugerencia de la Unidad de Sumarios, el director de Gestión Humana, Jorge Mesa, firmó este lunes la resolución para dar curso a una investigación administrativa. La conductora, que también es editora en La Diaria y coordinadora del colectivo Nada Crece a la Sombra, había presentado una denuncia por violencia laboral el 13 de julio, al tiempo que la IMM había actuado de oficio para abordar el tema desde su área de Jurídica.

Ahora, la administración resolvió "encomendar a la Unidad Sumarios la realización de una investigación administrativa, a fin de esclarecer los hechos" y "deslindar eventuales responsabilidades". Tras 20 días de negarse a dar declaraciones por la confidencialidad exigida por el proceso, y aún en este marco, Legrand dio su versión de los hechos a El Observador. La periodista tuvo en cuenta que otros actores políticos hablaron sobre el tema sin que correspondiera en esa etapa.

La exconductora aclaró que los contenidos de la investigación continúan bajo confidencialidad pero que, como hicieron las autoridades desde la IMM, puede hablar sobre la etapa en que se encuentra el trámite. “Es una vulneración ver que otros hablan por vos mientras vos asumiste las recomendaciones que se te plantearon y que corresponden en una investigación de estas características”, fundamentó.

Paso a paso

"Previo a presentar la denuncia, agoté todos los caminos institucionales y no tuve ningún tipo de respuesta", dijo la periodista y contó que entre el episodio en que señala que fue víctima de violencia laboral de parte de Casablanca, y la denuncia, transcurrieron casi dos semanas.

Legrand explicó que su denuncia repasa "una serie de hechos a partir" de un planteo suyo a autoridades de Tv Ciudad el pasado martes 15 de junio. En esa instancia reclamó "acerca de la necesidad de tener algún tipo de incidencia en el programa y dejar de no ser parte de ninguna manera de la construcción de los contenidos ni las formas del programa".

Para ese entonces llevaba tres meses y medio en el programa. La letra chica se venía emitiendo de lunes a viernes en horario central por la pantalla de Tv Ciudad desde el 1° de marzo. La periodista se había incorporado al programa —que meses antes había logrado mediciones récord de rating para el canal municipal— para esta nueva temporada. El planteo de Legrand fue acompañado de una carta de renuncia. "Ahí no me toman la carta de renuncia y sí se toman los planteos con el fin de tener una reunión de trabajo para hablar acerca de eso", relató.

Fachada de TV Ciudad

El lunes 28 de junio, la periodista realizó la conducción por Zoom. El martes 29, el programa no se emitió para poder transmitir un partido de la NBA, señal adquirida de forma reciente por la intendencia. La reunión anunciada se realizó ese miércoles.

"Luego de la reunión de trabajo, la directora del canal me pide específicamente ese mismo día una reunión", narró la exconductora. Ahí, en esa fecha, se produjo la "situación" que motivó la posterior denuncia. "Ahí me devuelve que no era mi rol intervenir en los contenidos y que era netamente una conductora", contó.

El hecho disparó "una serie de reuniones con jerarcas de la intendencia". El lunes 5 de julio la recibió la directora de Comunicación de la comuna, Ana De Rogatis, y otro referente de TV Ciudad cuya identidad prefirió mantener en reserva. "Las jerarquías primero me plantearon que lo mejor era que renunciara. Que las jerarquías le pidan a una persona que atraviesa una situación de violencia que renuncie, es una presión", sostuvo Legrand.

"Se me plantea que luego de lo que pasó no puedo volver al canal, lo que se interpreta como un pedido de renuncia, porque políticamente es inviable echar a alguien porque vivió una situación de violencia con su jerarquía política y por eso no puede volver. Luego de varias reuniones infructuosas, quedan dos caminos claros: renuncia o denuncia. La intendencia no tomó en ningún momento ningún tipo de acción", afirmó la periodista.

Según logró reconstruir El Observador en base a fuentes políticas —y confirmó la propia Legrand—, De Rogatis le dijo que no veía posible en los hechos una reincorporación al programa, salvo que hubiera recambio en el equipo del programa a lo que Legrand respondió que el equipo no tenía "nada que ver”.

“Es más de lo mismo. Es más del mal manejo político e institucional que me llevó a hacer una denuncia como único mecanismo posible y hoy estar expuesta. No se asume cuál es el problema, que es que una trabajadora denuncia una situación de violencia de una jerarquía política. Es el típico mecanismo de intentar poner la culpa en la víctima, denigrándola", comentó.

Ana De Rogatis fue designada por Carolina Cosse como la titular de la División de Información y Comunicación

"Capaz que por eso su asesor quería saber si tenía antecedentes con el ex Ministerio del Interior. Tratar de imponer el relato de la ‘mala víctima’ es la estrategia básica en las situaciones de violencia. Una práctica que tiene poco del feminismo que tanto se predica”, señaló.

Tal como informó El Observador el pasado 15 de julio, Legrand denunció que fue informada de que Gabriel Romano —periodista y asesor de De Rogatis en la IMM— había contactado a exfuncionarios del Ministerio del Interior para preguntar sobre sus "antecedentes de conflicto". El llamado fue a Fernando Gil, exdirector de Comunicación de la cartera durante la gestión de Eduardo Bonomi.

"Llama la atención que después que se plantee en la resolución que es una decisión ‘unilateral’ que yo haya dejado de ir al canal, cuando se me planteó explícitamente que no debía concurrir", afirmó Legrand. De Rogatis le recordó en esa interacción que le había propuesto otras alternativas, como hablar sobre el tema con la propia intendenta Carolina Cosse o sumarse a otros contenidos.

Legrand dijo al respecto: “Esto no era una cuestión de sumarse a otro programa ni de aceptar otras propuestas. Acá se planteó una situación de violencia de una jerarquía, que implicaba un abordaje institucional y una respuesta política. No se me ocurre siquiera considerar como posibilidad una propuesta alternativa, como respuesta ante el planteo que hice y que hoy es público".

Al día siguiente, Legrand envió un correo electrónico a través del que informó a la directora de Comunicación de la IMM que no concurriría al canal en tanto no estuvieran "dadas las garantías". Ese mismo día, De Rogatis la llamó para decirle que Casablanca estaba dispuesta a hacerle llegar un pedido de disculpas. "Incluso le pregunto si una situación de violencia se soluciona con una disculpa, a lo que me responde: 'Depende de qué violencia'", expuso Legrand.

"Cuando presenté la renuncia (el martes 15 de junio), no se me aceptó. Luego de eso, ocurre esta situación. Y luego de la situación de violencia, se me incita a que renuncie. Como les planteo que luego de una situación de violencia una trabajadora no debería renunciar, se me incita a que denuncie. Quien me plantea explícitamente que haga una denuncia es Ana De Rogatis", resumió Legrand.

9 de julio

La siguiente reunión con jerarcas de la administración de Cosse fue el viernes 9 de julio. De ella volvió a participar la directora de Comunicación, y se sumó el prosecretario general, Daniel González. Legrand abrió el encuentro con la mención sobre lo ocurrido con Romano. Según declaró la exconductora y confirmó El Observador, los jerarcas le plantearon que hablara con el implicado.

"Como no es un acto institucional y forma parte de una herramienta de presión no legítima –porque no se entiende por qué una persona dentro de una institucionalidad quiera buscar algo sobre un trabajador– entiendo que debe formar parte de una investigación", aseguró Legrand. Consultada sobre si en algún momento conversó con Romano sobre el tema, la periodista sentenció: "No tengo por qué hablar con él".

Según pudo reconstruir El Observador, el prosecretario González mencionó en varias ocasiones la "voluntad de diálogo" de la administración y la intención de dar con una "línea institucional" para abordar el tema. La conversación incluyó un ida y vuelta respecto a si cabía la aplicación del protocolo de actuación en acoso moral laboral. González quedó en consultarlo con Jurídica, dado que Legrand no es funcionaria municipal, sino que tiene un contrato a término cerrado con el Fideicomiso TV Ciudad.

La periodista acabó por presentar una denuncia ante Gestión Humana el martes 13 de julio.

El Observador intentó consultar para esta nota a De Rogatis, pero la respuesta desde el área de Prensa de la comuna fue que tras recibir la denuncia de Legrand, "se le dio curso a través de los órganos correspondientes". "Fue la intendencia quien de oficio hizo un expediente para analizar el planteo", recalcaron, y añadieron que "de hecho el expediente que genera la IM es anterior a la denuncia realizada por Denisse Legrand".

"Queda claro que la intención siempre ha sido tratar el tema en los ámbitos correspondientes", indicaron. "El tema está en Jurídica, desde donde se va a diligenciar toda la investigación para saber cuáles fueron los hechos ciertos".