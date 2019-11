Lacalle Pou en acto de cierre: "No es responsable ni cierto augurar males populares"

El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou dijo este miércoles en su acto de cierre de campaña en la ciudad de Las Piedras (Canelones) que si es electo mandatario en el balotaje de este domingo va a ser "un presidente de todos", y no solamente un "presidente de un partido o de una coalición de partidos políticos".

Acompañado en el escenario por todos los líderes de la oposición –con la excepción de Guido Manini Ríos, quien no pudo asistir debido a que se encontraba en Tacuarembó–, Lacalle Pou destacó la unidad del nuevo bloque conformado por los blancos, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido de la Gente y el Independiente. "Ustedes nos dieron esta coalición, nos empujaron para hacerla. Y no solo nos dieron el mensaje de unidad, sino el de la urgencia, porque en realidad respetar la vida de los uruguayos es respetar sus tiempos. (...) Por eso las medidas de un gobierno no solo tienen que ser buenas; tienen que ser urgentes", afirmó ante los militantes.

Leonardo Carreño

El candidato de la oposición también aprovechó la oportunidad para criticar los ataques recibidos por parte del candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. En particular, Lacalle Pou hizo referencia a la acusación de que si gana las elecciones puede ocurrir una crisis similar a la del año 2002, pese a que otros dirigentes del oficialismo dijeron luego que no compartían la apreciación de Martínez.

"No es responsable ni cierto augurar males populares. ¿Qué me dirían ustedes si yo vengo acá a decirles que el continuismo solo va a traer males peores? ¿Qué dirían si hablara del continuismo y meto el dedo en la llaga? Ya no sería una contienda con el partido de gobierno, sería una afrenta, una falta de respeto a los uruguayos. No se puede decir que si gana la coalición vamos a vivir lo del 2002", reclamó Lacalle Pou. "No es cierto ni es tolerable. No señor. No vale cualquier cosa para ganar", añadió.

El líder del Partido Naciona rechazó que en caso de ser vencedor en los comicios de este domingo se interprete la situación como el cambio de "una mitad por la otra".

"Si este proceso termina siendo de revancha, entendimos menos. El gran desafío que tenemos el 25 de noviembre es que todos juntos avancemos hacia todo el país, (de manera de) zurcir en el medio, reconstruir el tejido social, terminar con los enfrentamientos", sostuvo. Luego pidió a la militancia que transmita el siguiente mensaje a los votantes del Frente Amplio: "A esos uruguayos díganles que un grupo de cinco partidos por primera vez en la historia encontraron las coincidencias, descartaron las diferencias, trazaron una hoja de ruta, (y) van a ser gobierno juntos. Díganles que este va a ser un presidente de todos".

Leonardo Carreño

Por último, el líder nacionalista se enfocó en la inseguridad como uno de los principales problemas a resolver. "No estamos dispuestos a aceptar que el Uruguay vaya a ser más violento a medida que pase el tiempo. No estoy dispuesto a aceptar eso, por mis hijos y por sus hijos. Ese relato realtivista, mediocre y de inacción que es aceptar que nuestros hijos y nietos van a vivir en una sociedad más violenta, que es una trayectoria que no tiene vuelta atrás", sostuvo, y denunció luego "la impunidad con la cual se maneja la delincuencia".

Minutos antes, la compañera de fórmula, Beatriz Argimón, dijo que el acuerdo programático firmado por la coalición es "una hoja de ruta que se va a cumplir porque no hay nada oculto y no hay nada alternativo".

La candidata a vicepresidenta afirmó además que, en caso de vencer en las urnas, empezaría un "nuevo Uruguay integrado". "Atrás van a quedar las acciones y las políticas que quisieron separar a los uruguayos", sentenció.