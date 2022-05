Lacalle Pou: "En el mundo hay un avance del crimen organizado"

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que "notoriamente en el mundo hay un avance del crimen organizado" y que "debe haber una coordinación" entre los países "porque el crimen organizado es internacional", afirmó. El mandatario fue consultado sobre la inseguridad de la región y reconoció que, ni Uruguay ni Paraguay "son ajenos a ese crimen organizado".

En declaraciones a la prensa durante su llegada a Paraguay la noche de este viernes detalló que ambos países se ven golpeados por el narcotráfico en "distintos grados", y resaltó la necesidad del intercambio de información entre los países para combatir el delito.

"El crimen organizado es internacional, sobre todo cuando estamos hablando del narcotráfico, donde se produce, donde se consume y donde está alojado el dinero mal habido", resumió.

Al ser consultado por un periodista acerca de la inseguridad de la región, aclaró que no le corresponde hablar de temas locales de cada país. "No lo hacen los presidentes cuando van a mi país, yo no lo hago cuando vengo a otro país", sostuvo, en rueda de prensa.

Lacalle Pou visita Paraguay para reunirse con su par, Mario Abdo Benítez, por los festejos de la Independencia (aniversario 211) de ese país, y en medio de una agenda por el Mercosur que cumplirá en las próximas horas y hasta el domingo.

🇵🇾🇺🇾El presidente de la República Oriental del Uruguay @LuisLacallePou ya se encuentra en Asunción en el marco de su Visita Oficial que se extenderá hasta el próximo domingo 15. pic.twitter.com/W2LAiXN2pJ — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) May 14, 2022

El mandatario viajó en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en Asunción. A su llegada, fue recibido de forma protocolar, y se entonaron estrofas del Himno Nacional Uruguayo.

Lo esperaban el ministro de Relaciones Exteriores, Julio César Arriola; el director del Ceremonial del Estado, Julio César Echague y el embajador uruguayo, Fernando Sandin Tusso.

La agenda incluye una reunión bilateral este sábado en Palacio de Gobierno, además de una jornada oficial el domingo, en la misma sede, donde Lacalle Pou será condecorado por el gobierno paraguayo.