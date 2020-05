Lacalle Pou viajó a Rivera y volvió preocupado por la "virulencia" del virus en esa zona

La "virulencia" del virus que originó el brote de contagios en Rivera preocupa al gobierno, que trabaja en determinar el origen de esa cepa y su potencialidad mientras busca contener su expansión a través de una batería de medidas. Este lunes se registraron 17 nuevos casos de coronavirus en esa ciudad, donde en total son 29 los infectados y en la que el sábado murieron dos personas enfermas de covid-19.

El presidente de la República Luis Lacalle Pou canceló parte de su agenda de este lunes para ir hasta Rivera y concentrar su tiempo desde la tarde del domingo en el foco de coronavirus que surgió este fin de semana en la ciudad del norte uruguayo fronteriza con la brasileña Santana Do Livramento.

Mientras anunció en el mediodía del lunes las primeras medidas como la suspensión de la vuelta a clases en la capital de ese departamento y un contacto con su par brasileño, Jair Bolsonaro, el mandatario uruguayo remarcó que mantiene línea permanente con los científicos expertos que asesoran al Poder Ejecutivo.

"La preocupación que manifestaba Rafael Radi acerca de la virulencia, de la potencia de cómo se encuentra el virus allá, es preocupante", dijo Lacalle Pou en la noche de este lunes de regreso en Montevideo en referencia a consideraciones realizadas por el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) del gobierno. "Esperemos que con las medidas y con la coordinación con Brasil se pueda encapsular ese contagio y con el distanciamiento físico, y alguna otra medida en Rivera, que los contagios no sean muchos", agregó el mandatario tras reunirse con el expresidente Tabaré Vázquez en la casa del frenteamplista en el Prado.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) harán 1000 tests aleatorios en Rivera, entre el martes y el jueves, para detectar nuevos casos de covid-19. El operativo será el primero en cubrir toda una ciudad desde que el 13 de marzo se declaró la emergencia sanitaria en Uruguay.

El despligue da cuenta de las alertas encendidas en el gobierno por una situación general que hasta ahora era de "relativo control" en el territorio. En el Poder Ejecutivo advierten que la expansión de la enfermedad en Brasil es una amenaza para Uruguay y que la zona fronteriza enciende las alarmas en materia sanitaria.

Más camas de CTI y ambulancias

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani fue otro de los que participó de la jornada de trabajo en Rivera y anunció que el hospital de la ciudad aumentará de cinco a ocho camas de CTI y se destinarán 39 camas de 125 que hay en sala para el aislamiento de pacientes con covid-19.

También se apostará a la complementación de servicios no solo binacional, con Santana do Livramento, sino con otros departamentos, como Tacuarembó.

Además, luego de la donación del grupo Nos Cuidamos Entre Todos, Rivera pasó de tener tres a cinco ambulancias especializadas. El objetivo también es fortalecer los recursos humanos en el hospital departamental.

Llamada con Bolsonaro

La reunión de Lacalle Pou con el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) iba a terminar antes de las 11 de la mañana pero se extendió hasta pasado el mediodía. En el medio, el presidente conversó con sus asesores y llamó a Bolsonaro para pedirle el trabajo conjunto de ambos países con ciudades binacionales.

La llamada a Bolsonaro iba en línea con lo que el mandatario había planteado durante el encuentro, que comenzó temprano en la mañana. Lacalle Pou pidió que las autoridades tanto de Santana Do Livramento como de Rivera trabajaran en equipo y para eso quiso dar un apoyo extra. Por eso se comunicó con su par brasilero y acordó reactivar un tratado de cooperación de las ciudades binacionales, que fue firmado en 2002 y tiene una actualización firmada en Río de Janeiro en 2008 y un ajuste de 2009 que se centra en la prestación de servicios de salud.

El tratado se denomina Acuerdo sobre permiso de residencia, estudio y trabajo para nacionales fronterizos uruguayos y brasileños para prestación de servicios de salud y tiene como objetivo que las ciudades binacionales se complementen a nivel sanitario. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo se observó que nunca se había puesto en funcionamiento y consideraron que era el momento indicado para hacerlo.

En pocas semanas Brasil se convirtió en el segundo país más afectado por la pandemia luego de Estados Unidos y con casi 350 mil contagios y más de 20 mil muertos.

Lacalle Pou aseguró en conferencia de prensa luego de la reunión que el presidente brasileño también mostró preocupación por la situación de la frontera. Un día antes de esa conversación, el presidente del país vecino se había reunido con una multitud de sus militantes sin respetar la distancia física recomendada por las autoridades sanitarias mundiales ni tampoco usando mascarilla.

El acuerdo crea una Comisión Binacional Asesora de Salud en la Frontera, el punto que el presidente Lacalle pidió activar con celeridad y que según lo conversado entre el canciller Ernesto Talvi y su par brasileño Ernesto Araujo se activará en los próximos días. Esa comisión es el órgano encargado de supervisar la implementación de la cooperación sanitaria, que tendrá cooperación epidemiológica.

Lacalle Pou insistió durante la reunión de la mañana del lunes en un concepto que ha venido manejando desde el comienzo de la emergencia sanitaria y sobre el que se basan las medidas que ha adoptado el Poder Ejecutivo: la libertad responsable.

Esa libertad responsable fue la que, por ejemplo, primó cuando el mandatario resolvió junto a sus asesores y luego de reunirse con comerciantes de la frontera, que los comercios no se cerraran por 15 días como se había resuelto el domingo entre las autoridades de Santana do Livramento y las de Rivera. Eso sí, el mandatario dejó claro que no cerrar depende de que los propios ciudadanos cumplan con las medidas de seguridad sanitaria recomendadas, como el uso de tapabocas y el distanciamiento físico sostenido.

Junto al mandatario viajaron también este domingo por la noche al departamento el ministro de Defensa, Javier García; el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; la directora general del Ministerio de Salud Pública (MSP), Karina Rando, y el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani. También participaron del encuentro la intendenta de Rivera, Alma Galup; el director del Cecoed de Rivera, Gustavo Guedes, y el jefe departamental de Policía, Wilfredo Rodríguez.

Presidencia

El presidente se comprometió a estudiar un pedido de los comerciantes que plantearon poder vender por internet con el mismo máximo que tienen las compras en el exterior, por una situación económica complicada del sector, tanto de los comercios como de los free shops.

Para el mandatario, las medidas debían encontrar el equilibrio entre que las ciudades binacionales siguieran funcionando y que eso no pusiera en riesgo un aumento de los casos que derivaran no solo en más contagios en Rivera, sino en la exportación a otros departamentos.

En línea con el concepto de la libertad responsable, ninguno de los presentes planteó el cierre de fronteras pero sí un aumento de los controles. Sí se planteó la necesidad de que las escuelas y liceos de Rivera no comiencen las clases según el cronograma anunciado la semana pasada por el Poder Ejecutivo, pero se terminó resolviendo que la no apertura fuera exclusiva para los centros educativos de la ciudad de Rivera y no para todo el departamento.

A su vez, se aumentarán los controles por parte tanto de la intendencia de ese departamento como del gobierno nacional de que se siga cumpliendo la prohibición de no realizar ningún tipo de actividad pública en lugares cerrados o que implique concentración de personas.

La evaluación de estas medidas será por 15 días y luego se analizará si corresponde un ajuste o seguir aumentando su rigurosidad.